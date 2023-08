Beim FC Riedöschingen eroberte sich der Damenfußball im Lauf der vergangenen 25 Jahre einen festen Platz. Als Spitzenteam der höherklassigen Bezirksliga macht man sich einen echten Namen. Nach der Vizemeisterschaft in der Saison 2021/22 konnte in der vergangenen Runde 2022/23 mit dem dritten Rang der Platz in der Spitzengruppe bestätigt werden.

Für den langjährigen Trainer Thomas Pfeiffer sind diese Erfolge keine Überraschung. Der ehrgeizige Chefcoach, der mit seiner talentierten Truppe bereits in die sechste Saison geht, ist von seinem Team absolut überzeugt. „Meine Mannschaft zeichnet sich durch großen Ehrgeiz, kämpferischen Willen, aber auch spielerische Stärke aus. Sie gibt bis zur letzten Minute immer alles“, hebt er den Teamgeist seiner Fußballerinnen hervor.

Mit der Jugendleiterin Corinna Hornung, der treuen Seele Karina Schorpp, die als Gründungsmitglied der ersten Damen-Elf nun seit 25 Jahren dabei ist, sowie Jasmin Schuhwerk findet er im Umfeld, aber auch auf dem Trainingsplatz wertvolle Unterstützung. „Wir sind ein verschworenes Team und glauben an unsere Mannschaft“, hebt der Coach hervor. „Es war immer schön und ich habe mit viel Spaß einiges erlebt“, betont Karina Schorpp.

Vor allem auf die Entwicklung der jungen Eigengewächse wird ein großes Augenmerk gelegt. In den vergangenen zwei Jahren bereicherten sieben Talente aus der eigenen Jugend den nun über 20-köpfigen Spielerkader. Mit Nadine Sehr aus Geisingen, Jana Tischner aus Blumberg oder Kaya Rösch aus Kommingen gibt es aktuell drei weitere neue Hoffnungsträger im Aufgebot. Mit den zuletzt Langzeit-Verletzten Katja Zolg und Jasmin Eisenring kehren zwei Leistungsträgerinnen zurück.

So sieht Trainer Thomas Pfeiffer sein Team für die kommende Saison wieder gut aufgestellt. „Wir wollen erneut eine gute Rolle spielen und vorne mitspielen“, ist er sich mit Karina Schorpp im Gespräch einig. Was vor 25 Jahren mit Gründer und Trainerlegende Josef „Sepp“ Mayer auf dem Kleinfeld begann, hat sich beim FC Riedöschingen zu einer festen Größe etabliert. Auch in der Vorstandschaft bringen sich die Frauen ein. Sie sind nicht mehr wegzudenken und eine große Bereicherung im Verein, ist sich das Umfeld einig.

Mit einer intensiven Vorbereitung sollen die Weichen für die kommende Saison gestellt werden. Drei Testspiele gegen den FC Weizen, die SG Neukirch/Hammereisenbach und den FC Nordstern Radolfzell wurden bereits absolviert. Im ersten Punktspiel am Samstag, 16. September, um 17 Uhr, hofft man zuhause gegen den FC Pfohren auf einen erfolgreichen Saisonstart.