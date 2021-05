von Hans Herrmann

Nach seinem ersten Studienjahr an der US-amerikanischen Mars Hill Universität nahe Asheville im Bundesstaat North Carolina an der Ostküste zieht der 20-jährige Fußballer Fabio Berrer eine erste positive Bilanz. Mit seinem Team stehen ihm wichtige Spiele bevor.

Dank eines vierjährigen Sportstipendiums machte er sich im August 2020 auf die Reise.

Nach Corona-bedingten Startschwierigkeiten mit viel Online-Unterricht und eingeschränkten Sportmöglichkeiten ohne Wettkämpfe habe sich im Frühjahr an der US-Uni die Lage normalisiert, berichtet er. „Wir konnten im März und April in einer Art Soccer-Pokalrunde für Collegeteams in einer Vierergruppe starten“, erzählt der Student, der gerade seine Semesterferien bei seinen Eltern in Fützen verbringt. „Nach erfolgreichen sechs Spielen qualifizierten wir uns für die erste K.o.-Runde, mussten dann gegen einen starken Gegner die Segel streichen“, sagt er. Über das Internet hätten seine Eltern Frank und Katja sowie Bruder Joshua tief in der Nacht die Spiele verfolgt. Der Hochschulsport genießt in den USA ein hohes Ansehen.

Ein Bild aus dem Jahr 2019, als Fabio Berrer (Zweiter von links) für die DJK Donaueschingen gegen Denzlingen ein Tor geschossen hat. | Bild: Roland Sigwart

Die Trainer hätten sein Fußballtalent und seine Führungspersönlichkeit sofort geschätzt und er sei gleich zum Kapitän berufen worden. Mit einem 40 Mann starken Kader seien für die 1856 gegründete Mars Hill Universität zwei Men-Soccer-Teams, also zwei Fußballmannschaften, gemeldet. „In unserem Aufgebot sind Fußballer fast aus der ganzen Welt vertreten. Viele Skandinavier, Engländer oder Kicker aus Südeuropa oder Südamerika gehören zu meinen Mannschaftskollegen“, freut sich Fabio Berrer über die Vielfalt in seiner Truppe.

Zur Person Fabio Berrer spielte bereits in der A-Jugend bei der DJK Donaueschingen höherklassig Fußball. Schon mit 19 Jahren schaffte er bei den Aktiven den Sprung in das Verbandsligateam und machte in der Saison 2019/2020 mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Zwischenzeitlich meldete er sich bei der DJK Donaueschingen ab und schloss sich dem TuS Blumberg an, wo sein Vater als Trainer ein Team aufbaut. Wäre die Saison auf Grund von Corona nicht vorzeitig abgebrochen worden, hätte Fabio Berrer in dieser Runde mit seiner neuen Mannschaft noch acht Punktspiele austragen können. Der 20-Jährige hofft, nächstes Jahr ab Mai in seinen Semesterferien für den TuS Blumberg auflaufen zu können.

Rund 2000 Studenten aus Ländern rund um den gesamten Erdball seien in der renommierten Mars Hill Universität eingeschrieben. Laut Fabio Berrer fördert sie zahlreiche Sportarten. Er nennt männliche und weibliche Fußballmannschaften, Basketball, Volleyball, American Football, aber auch Schwimmen oder Golf als Beispiele.

„Für uns geht es im Fußball ab Mitte August mit den Collegemeisterschaften weiter. In unserer Liga, der zweiten Division, sind 16 Mannschaften gemeldet“, erklärt Fabio Berrer und freut sich auf eine hochklassige Spielrunde. Er beginne sein Training mehrmals in der Woche um 6 Uhr mit Laufübungen. Ab 16 Uhr sei tägliches Mannschaftstraining angesagt. „Wir werden im Herbst jede Woche zwei Pflichtspiele austragen“, sagt der ehrgeizige Kicker. Für sein Hauptstudium habe er sich inzwischen für Sport- und Gesundheitswissenschaften sowie für Sportmanagement entschieden. Zurzeit sammelt er als Werkstudent bei der Blumberger Firma Metz Connect im IT-Bereich weitere Erfahrung.

Blumberg Fußballer Fabio Berrer aus Fützen freut sich auf Sportstudium in den USA Das könnte Sie auch interessieren

In seiner neuen US-Heimat habe er sich gut eingelebt. „Es herrschen dort mit kalten Wintern und heißen Sommern hohe Temperaturveränderungen“, erläutert er die klimatischen Unterschiede. Während der Zeit in Fützen halte er sich mit viel Einzeltraining fit. Wenn es Anfang August wieder in die Staaten gehe, wolle er bestens vorbereitet sein. Von Zürich über Washington und dann nach Asheville, fast zehn Stunden sitzt er für die Reise im Flugzeug. Nicht nur seine Familie verfolgt aufmerksam seinen Werdegang in der weit entfernten Wahlheimat.