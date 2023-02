Musiker Will Church tritt beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) an. Warum er oft in Blumberg zu Gast ist, hat vorneweg mit Liebe und Freundschaft zu tun. Das inspiriert ihn auch für neue Songs.

Will Church zählt aktuell zu den aufstrebenden Musikern in Deutschland. Er wird mit seinem Lied „Hold On“ am 3. März beim Deutschen ESC-Vorentscheid in Köln antreten und Experten rechnen ihm jetzt schon große Chancen für die Teilnahme am