Einen Raub beging ein unbekannter Täter bereits am Donnerstag, 22. April, in Blumberg auf der Tevesstraße vor einem Einkaufsmarkt, wie die Polizei jetzt mitteilt. Eine 33-jährige Frau war zu Fuß unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten näherte, der Frau die Handtasche entriss und flüchtete. Dabei fielen dem Täter Bargeld, ein Handy und Schmuck in die Hände.

Den Räuber konnte die Frau wie folgt beschreiben: Männlich, etwas 180 cm groß, dunkle Haare. Der Mann war bekleidet mit einer hellblauen Jeans und trug eine graue Sweatshirt-Jacke. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Villingen, Telefon 07721 601-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.