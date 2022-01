Blumberg vor 5 Stunden

Es ist zum Jaulen: Mehr Hunde, mehr Häufchen – und damit mehr Ärger in Blumberg

Liegen gelassene Hunde-Hinterlassenschaften sorgen derzeit auf den Wiesen und Wegen rund um Blumberg für Unmut. Die Stadtverwaltung Blumberg erklärt sich dies mit der wachsenden Zahl der Vierbeiner in Blumberger Haushalten seit der Pandemie. Das Häufchen-Problem will die Stadt aber nicht einfach so hinnehmen.