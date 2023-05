Die Blumberger Innenstadt verwandelt sich beim Street-Art-Festival am 8. und 9. Juli wieder in eine farbenfrohe Künstler- und Festmeile. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Nach zwei Jahren Pause freuen sich die Organisatoren, allen voran Alexandra Bouillon aus dem Bereich Standortmarketing der Stadt Blumberg sowie Clemens Benzing als Initiator des Street-Art-Festivals und Koordinator der teilnehmenden Künstler, dass die beliebte Veranstaltung endlich wieder in gewohnter Form mit Präsenz der internationalen Straßenmaler-Szene stattfinden kann.

Die Meile wird wie gewohnt entlang der Hauptstraße verlaufen: von der Einmündung Weiherdammstraße am Stadteingang bis zur Einmündung Friedhofstraße in Richtung Stadtausgang. Im Bereich des Markplatzes wird wieder ein großes 3D-Bild entstehen, welches der bekannte Profi-Künstler Nikolaj Arndt malt. Er gilt als einer der weltbesten 3D-Künstler und sorgt für Aufsehen vor allem wegen seiner detailgetreuen Darstellungen von Tieren. An verschiedenen Stellen wird es Eingangsmöglichkeiten geben, wobei bei der Zutrittskontrolle auch Helfer der Blumberger Vereine unterstützen.

Mehr als 20 Profi-Künstler aus aller Welt – von Europa über Nord- und Südamerika bis Australien – haben bereits ihr Kommen zugesagt. Bei den Amateuren haben sich inzwischen 14 Teilnehmer angemeldet, darunter zwei Schulklassen. Der aktuelle Stand ist jeweils auf der Homepage des Street-Art-Festivals einzusehen. Dort können sich auch alle Amateure über das bereitgestellte Formular anmelden, wobei es verschiedene Klassen gibt: Kinder bis zehn Jahre, Jugendliche von elf bis 13 Jahren, Jugendliche von 14 bis 16 Jahren, Jugendliche von 16 bis 18 Jahren, Hobbymaler Erwachsene, Hobbymaler Familien sowie Semi-Professionelle.

Die Künstler sind überwiegend in Ferienwohnungen, Hotels und privaten Unterkünften in der Kernstadt Blumberg untergebracht. Es werden weiterhin Möglichkeiten zur Unterbringung gesucht, vorzugsweise in der Kernstadt, da die Künstler überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Künstler werden vollumfänglich von der Stadt Blumberg verpflegt. Kontakt: Alexandra Bouillon, 07702 51106.

Neben den zahlreichen entstehenden Kunstwerken erwartet die Besucher ein Unterhaltungsprogramm mit Programmpunkten auf der Bühne, auf der Straße sowie an verschiedenen Ständen. Das detaillierte Programm wird im Juni bekannt gegeben. Als Höhepunkt findet am Samstagabend ein Picknick-Konzert der Phil-Collins- und Genesis-Tribute-Band „Phil it“ auf der großen Bühne zwischen der Sparkasse und der Kindertagesstätte Stadtzwerge statt. Die 14 Musiker der Coverband aus dem Kaiserstuhl wollen mit ihrer rund zweieinhalbstündigen Show mit den größten Hits des Solosängers Phil Collins sowie seiner Band Genesis eine Hommage an die Musiker bieten.

Entlang der gesamten Festmeile bieten 18 Blumberger Vereine sowie zusätzlich sechs gewerbliche Anbieter eine Auswahl an Kulinarischem. Die Feinabstimmung der einzelnen Anbieter erfolgt nach den Pfingstferien. Für die Bewirtung sind keine Anmeldungen mehr möglich.