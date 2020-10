Am Sonntag haben die Kinder aus Epfenhofen und Fützen ihre erste heilige Kommunion empfangen. Der feierliche Gottesdienst, den Pfarrer Karlheinz Brandl zelebrierte, fand in der großen Pfarrkirche St. Andreas in Blumberg statt. Aus Fützen erhielten Jana Booz und Lukas Balukcic ihre erste Kommunion, aus Epfenhofen erhielt Florian Leingruber das Sakrament. Gemeindereferentin Martina Gold hatte die Kinder auf diesen wichtigen Tag vorbereitet.

An dem Gottesdienst konnten sich neben den Familienangehörigen dank der großen Kirche trotz der coronabedingten Einschränkungen und Hygieneregeln auch noch einige andere angemeldete Personen teilnehmen. Unser Bild zeigt hinten von links Gemeindereferentin Martina Gold, Pfarrer Karlheinz Brandl sowie vorne von links die drei Erstkommunikanten Lukas Balukcic, Jana Booz und Florian Leingruber. Bild: Bruno Spiess