von Conny Hahn

Einen überaus gelungenen Auftakt der dreiteiligen Picknick-Konzertreihe bot am Freitagabend Roland „Dooly“ Sauter im Blumberger Panoramabad.

Fast ausverkauft ist das erste Picknick-Konzert mit Roland „Dooly“ Sauter am Freitag: knapp 180 Gäste lauschen der abwechslungsreichen Live-Musik und genießen einen gemütlichen Abend auf der Wiese vor dem Planschbecken. Bild: Conny Hahn.

Der begnadete Sänger und Gitarrist freute sich, nach der coronabedingten langen Spielpause dank der Idee von Thomas Sausen nun endlich wieder bei einer kulturellen Veranstaltung auftreten zu können und war überwältigt von der großen Resonanz auf sein Konzert. Trotz des wechselhaften Wetters am Veranstaltungstag buchten noch etliche kurzentschlossene Besucher am Freitag ihr Onlineticket, so dass schließlich knapp 180 Gäste der Einladung zum Picknick-Konzert folgten, was Lena Hettich und Alexandra Bouillon vom Standortmarketing der Stadtverwaltung sehr zufrieden stimmte.

Bis kurz vor Konzertbeginn dauerte die Zitterpartie, ob das Wetter mitspielt. Nach einem letzten Regenguss war das Glück jedoch schließlich auf der Seite der Konzertbesucher, die es sich auf der Wiese vor dem Planschbecken auf ihren selbst mitgebrachten Stühlen bequem gemacht hatten. Der Bauhof hatte zur Einhaltung der Abstandsregeln Quadrate auf der Wiese eingezeichnet.

Roland „Dooly“ Sauter macht den Auftakt zur dreiteiligen Picknick-Konzertreihe und begeistert das Publikum mit seinem Gitarrenspiel sowie seiner facettenreichen Stimme in den verschiedensten musikalischen Stilrichtungen. Bild: Conny Hahn.

Unter dem Schein eines bunt schillernden Regenbogens eröffnete „Dooly“ sein Konzert, das mit mindestens ebenso facettenreichem Repertoire aufwartete. Er spielte aktuelle Songs von heute, aber auch altbekannte Klassiker wie „500 Miles“, „Fields of Gold“ oder „Stand by me“. Von gefühlvollen Balladen über flotte Folk-Rock-Songs bis hin zu Deutsch-Rock-Hits von Marius Müller-Westernhagen war alles dabei, so dass für jeden Geschmack etwas geboten war.

Sänger Roland Dooly Sauter begeistert

„Dooly“ begeisterte dabei in gewohnter Manier mit seiner wandlungsfähigen Stimme, die sich jeder Stilrichtung hervorragend anpasste. Das Publikum war begeistert von dem gut anderthalbstündigen Auftritt und ließ den Musiker erst nach etlichen Zugaben, lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations wieder von der Bühne. Mit Panoramablick auf Blumberg und erstklassiger Live-Musik hatten die Zuhörer einen entspannten Abend in sehr gemütlicher Atmosphäre genossen.

Zwei weitere Konzerte

Nach der gelungenen Premiere geht es am kommenden Freitag, 21. August mit der Gesangsschule „Wege der Stimme“ von Bettina Kuhn weiter, bevor der Initiator Thomas Sausen zum Abschluss der Konzertreihe am 28. August zusammen mit drei weiteren Musikern in der unplugged Formation „Herrenmusik“ auftritt. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Eine Anmeldung ist über das Onlineticketsystem oder die Touristinfo Blumberg nötig. Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich jedoch über Spenden.

