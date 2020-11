Blumberg – An der Blumberger Realschule wurde ein Schüler positiv auf Corona getestet, bestätigte Bürgermeister Markus Keller auf Anfrage. Das Gesundheitsamt und das Schulamt seien informiert und involviert. Ob die Klasse in Quarantäne muss, war bisher noch nicht zu erfahren.

Blumberg Blumberger Grundschüler freuen sich: Ihre Lehrer sind aus der Quarantäne zurück Das könnte Sie auch interessieren

Die Ganztagsbetreuung, die der Schüler nutzt, sei davon nicht so stark betroffen, hieß es vom Schulleitungsteam der Grund- und Werkrealschule Eichberg. Da in der Ganztagsbetreuung für die weiterführenden Schulen überall Masken getragen müssen, habe das Gesundheitsamt die dort erfolgten Kontakte als Zweitkontakte eingestuft, sagte Felix Taubenmann vom Schulleitungsteam. Das bedeutet, die dort betreuten Schüler müssen nicht in Quarantäne.

Blumberg Ihre Lehrer sind in Quarantäne, doch alle Blumberger Grundschüler haben ihre Wochenpläne Das könnte Sie auch interessieren

In Blumberg ist es der zweite Infektionsfall an einer Schule. Im Bereich der Herbstferien mussten zwei Grundschulklassen der Grund- und Werkrealschule Eichberg sowie alle Lehrkräfte in Quarantäne, einmal waren zwei Schüler positiv getestet, im zweiten Fall hatte ein Lehrer das Virus.

Die Corona-Fallzahlen steigen

Unterdessen steigt das Infektionsgeschehen in der Raumschaft Blumberg weiter an. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt 31 akut mit dem Virus Covid-19 infizierte Personen, zwei mehr als am Donnerstag. Anfang der Woche lag die Zahl noch bei 22 Personen.