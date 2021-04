Die erste private Erschließung eines Baugebiets in Blumberg rückt näher. In seiner ersten Online-Sitzung am Donnerstag befasst sich der Gemeinderat mit den Plänen für das restliche Gebiet auf dem Lauffenmühle-Areal. Im Herbst hatte die Immo GmbH, mit den Geschäftsführern Christian Müller, Geschäftsführer der Holzbau Müller GmbH in Blumberg, und seinem Bruder Julian Müller als Geschäftsführer der Hans Müller AG in Schaffhausen, die Bebauungsfläche mit 11.747 Quadratmetern von Lauffenmühle-Insolvenzverwalter Volker Grub gekauft, um sie zu erschließen und zu bebauen.

Einfamilienhäuser und Wohn- und Geschäftshaus

Die Immo GmbH möchte auf dem Lauffenmühle-Areal Einfamilienhäuser sowie ein Wohn- und Geschäftshaus erschließen. Im Plangebiet gebe es einen seit dem Jahr 2019 rechtskräftigen Bebauungsplan, heißt es, sowie eine teilweise erschlossene Straße. Ziel der Immo GmbH sei es, zuerst die Erschließungsarbeiten durchzuführen und dann mit dem Vermarkten und dem Bau der Einfamilienhäuser zu starten, heißt es in der Vorlage. Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten sollen die Anlage beziehungsweise die Unterhaltung durch eine städtebauliche Vereinbarung an die Stadt Blumberg übergehen. Die beiden Geschäftsführer der Immo GmbH, Christian und Julian Müller, werden in der Online-Sitzung das Konzept vorstellen.

In Blumberg wäre dies das erste von bislang drei derart bekannten Erschließungs-Vorhaben. Unterhalb des Panoramabads will ebenfalls ein privater Erschließungsträger ein Baugebiet verwirklichen, in Riedböhringen planen dies Florian Fluck und Arthur Fricker. Zudem laufen bereits Gespräche für eine von der Stadt gewünschte Bebauung auf dem ehemaligen Bauhof-Gelände in der Vogtgasse. Dort könnten rund 20 Reihen- oder Doppelhäuser entstehen, sagte Bürgermeister Markus Keller auf Nachfrage.

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 29. April, findet online statt. Besucher haben die Möglichkeit, die Sitzung in der Stadthalle zu verfolgen.