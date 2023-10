Das Korn ist gedroschen, das Stroh gepresst und die Ernte eingefahren. Erntedank ist die Zeit, um dafür danke zu sagen. Landwirt Eduard Greitmann berichtet, wie er diese Tradition heute sieht.

„Erntedank ist ein alter Brauch aus der Zeit, als die meisten Leute noch Selbstversorger waren. Nach der Ernte haben sie ein Fest zum Dank gefeiert, dass sie wieder alles für den bevorstehenden Winter hatten“, erklärt Eduard Greitmann. In diesen Zeiten waren die Menschen direkt abhängig vom Ergebnis ihrer Ernte. Reiche Ernten galten nicht als Selbstverständlichkeit, sondern eher als Glücksfall, für die sich die Bevölkerung zutiefst dankbar zeigte. Missernten, Preissteigerungen und Hungersnöte waren keine Seltenheit.

Heute sieht die Situation anders aus: Für einen Großteil der Menschheit, zumindest in der westlichen Welt, gehört ein riesiges Angebot an Lebensmitteln zum regulären Alltag, auch wenn die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg diese Normalität zeitweise ins Wanken gebracht haben. „Ein großer Anteil der Bevölkerung ist heutzutage sehr weit weg von den Abläufen in der Landwirtschaft“, sagt Eduard Greitmann. Seine Frau Adelheid ergänzt: „Im Supermarkt ist das ganze Jahr über nahezu alles verfügbar. Es gibt Erdbeeren an Weihnachten und viele andere eingeflogene Obst- und Gemüsesorten, obwohl es Alternativen gäbe, die in der heimischen Region wachsen.“

Die beiden betreiben ihren Landwirtschaftsbetrieb in Riedöschingen seit mehr als drei Jahrzehnten gemeinsam im Vollerwerb. Sie haben einen Viehbestand von etwa 150 Tieren. Daneben betreiben sie auch Ackerbau und Gründlandnutzung, um damit das Futter für ihre Tiere zu erzeugen. „Im Hinblick auf unsere Tiere sind wir quasi Selbstversorger“, wie Eduard Greitmann erzählt. „Unser komplettes angebautes Getreide wie Weizen und Hafer sowie das gesamte Gras verfüttern wir an unsere Tiere.“ „Wir setzen voll und ganz auf die ursprüngliche Kreislaufwirtschaft, in dem wir alles, was wir erzeugen, auch selbst direkt wieder verbrauchen“, fügt seine Frau hinzu. Dadurch werden lange Transportwege vermieden, Kosten gesenkt und die Qualität haben die Landwirte dabei auch selbst unter Kontrolle.

Durch diese Konstellation des Betriebs liegt der Fokus bei der Ernte nicht nur auf den Spätsommer- und Herbstmonaten. „Die Ernte fängt bei uns bereits im Frühjahr an, wenn der erste Schnitt der Heuernte sowie die Silage anstehen“, sagt Eduard Greitmann. Nach dem zweiten Schnitt sowie der Getreideernte im Sommer folgt dann der dritte Schnitt im Herbst.

Da sich die Ernte fast über das gesamte Sommerhalbjahr verteilt, kann Familie Greitmann quasi bei jeder Erntemaßnahme ein Stück weit dankbar sein, sodass der Fokus nicht zwingend auf dem Herbst liegt. „Gegenüber früher spüren wir heute die veränderten Witterungsbedingungen mit länger anhaltenden extremen Wetterlagen: Im Frühjahr war es dieses Jahr während der Aussaat sehr feucht, im Sommer dann lange sehr trocken und auch aktuell ist es wiederum lange trocken, was für die Aussaat nicht ideal ist“, sagt Eduard Greitmann. „Trotzdem haben wir über das gesamte Jahr gesehen eine durchschnittlich gute Ernte gehabt.“

Wenn mit Abschluss der Aussaat des Wintergetreides die Arbeiten auf den Feldern abgeschlossen sind, kehrt mit dem jahreszeitlichen Wechsel und kürzer werdenden Tagen zumindest ein klein wenig mehr Ruhe bei Familie Greitmann ein. Langweilig wird es ihnen aber keineswegs: Alleine die Arbeit im Stall nimmt für das Ehepaar täglich etwa sechs bis sieben Stunden pro Person ein. Grund genug, bei den Erntedankfeiern auch den Landwirten für ihren unermüdlichen Einsatz an sieben Tagen der Woche zu danken.