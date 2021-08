In der Blumberger Gartenstraße herrscht Trauer. Der bekannte Blumberger und Diplom-Ingenieur Laszlo Molnar starb jetzt im Alter von 80 Jahren. Er hinterlässt seine Frau Eva Molnar und drei Kinder mit ihren Familien.

1941 wurde er in Batschka-Palanka in Ungarn geboren, 1965 kam er nach Deutschland und arbeitete zunächst in Blumberg als Betriebsmittelkonstrukteur. Nach seiner Ausbildung zum Diplom-Ingenieur (TU) kam er 1965 nach Deutschland und arbeite zunächst in Blumberg als Betriebsmittelkonstrukteur bei der Firma Teves Thomson (heute das Ventilwerk von Tenneco). Es folgten acht Jahre in der Zentrale der Georg Fischer AG in Schaffhausen und eine kurze freiberufliche Tätigkeit, bevor er 1988 an das Fürstenhaus in Donaueschingen wechselte.

Dort war er persönlicher Referent mit Handlungsvollmacht sowie Chef des Verwaltungs- und des Privatsekretariats von Heinrich Erbprinz zu Fürstenberg. 1994 wurde er wieder freiberuflich tätig. In Blumberg engagierte er sich in Vereinen, er war jahrelang Vorsitzender des Tennisclubs.

Zwei Mal kandidierte er auch bei der Bürgermeisterwahl in Blumberg, das erste Mal 1997 bei der erneuten Kandidatur von Amtsinhaber Clemens Stahl, wo Molnar beachtliche 16,4 Prozent der Stimmen erhielt. Das zweite Mal dann nach dem Weggang Stahls nach Giengen bei der Bürgermeisterwahl 2001, damals wurde Matthias Baumann, Bürgermeister der Gemeinde Limbach im Neckar-Odenwald-Kreis, zum neuen Bürgermeister von Blumberg gewählt.

Die letzten Jahre war es stiller um den einstigen Motor in vielen Bereichen geworden. Gesundheitlich eingeschränkt, lebte er zuletzt in einem Pflegeheim.