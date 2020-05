Not macht erfinderisch. Das haben jetzt die Erzieherinnen des Kindergartens Epfenhofen um Leiterin Cornelia Hewer-Rösch gezeigt. Die Frauen wollten auch während der coronavirusbedingten Schließung ihrer Einrichtung in Kontakt mit ihren kleinen Schützlingen bleiben und haben deshalb Videos auf YouTube hochgeladen – mit großem Erfolg und einem noch größeren Dankeschön.

Nicht zu übersehen: die Dankeschön-Stele der Epfenhofener Kindergartenkinder und deren Eltern. | Bild: Niederberger, Holger

Über 2000-mal sind die bis zu elfminütigen Filmchen seit dem 16. April, dem Start des digitalen Betreuungsangebots, angeklickt worden – ein stolzer Wert, zumal die Erzieherinnen erst gegen Ende der Aktion ihr Engagement öffentlich gemacht haben. In den Filmen sind die Erzieherinnen zu sehen, wie sie beispielsweise Bastelanleitungen geben, wie sie mit der Ameise Fred, einer Puppe, Experimente vornehmen oder wie sie im Zahlenland die Zahlen eins bis zehn vorstellen. Für ihre Bastelangebote hatten die Erzieherinnen das Material zuvor zusammengestellt und es den Kindern vorbei gebracht.

Wer sich so einsetzt, der muss belohnt werden: Die Jungen und Mädchen bemalten Steine, schmückte diese mit ihrem Namen und reihten sie vor ihrem Kindergarten auf. Außerdem verfassten sie mit ihren Eltern ein Dankeschön-Schreiben. „Die Worte sind herzzerreißend“, sagt Hewer-Rösch. Am Montag nehmen die stätischen und konfessionellen Kindergärten in Blumberg und den Ortsteilen den Betrieb eingeschränkt wieder auf. Das Rathaus hat dafür ein rollierendes System entwickelt.