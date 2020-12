Edmund Martin sitzt in seinem Büro im Obergeschoss der Energieversorgung Südbaar (ESB) und sieht auf Blumberg: „Wir blicken zuversichtlich und mit einer gewissen Ruhe in die Zukunft. Wir haben keinen Grund, nervös zu sein“, sagt der Interimsgeschäftsführer, der die Geschäftsleitung Mitte Juni übernahm. Mit seinen drei Sparten Strom, Gas und Nahwärme ist der Versorger nach wie vor gut unterwegs, und rüstet sich für die Zukunft.

Wahrzeichen der Energieversorgung Südbaar mit Sitz in Blumberg ist der Turm mit der Logo. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Wie die ESB trotz ihres eng begrenzten Versorgungsgebiets wirtschaftet, zeigen die Zahlen. In den letzten Jahren stieg der Gewinn von 850.000 Euro im Jahr 2017 auf 1,043 Millionen Euro 2017 und 1,397 Millionen Euro im Vorjahr. Für dieses Jahr werde ein Gewinn im mindestens höheren sechsstelligen Bereich erwartet, sagt Edmund Martin. Den größten Anteil am Gewinn liefert die Stromsparte mit im Vorjahr 846.000 Euro, 60 Prozent des Gesamtgewinns, gefolgt vom Gas mit 465.000 Euro.

Größere Investitionen

Der Blick der Verantwortlichen richtet sich nach vorne, wie dies auch von den vier Gesellschaftern gefordert werde. Im nächsten Jahr sind einige Investitionen geplant: Im Strombereich stehen rund 840.000 Euro unter anderem für den Netzausbau und das Erneuern von Bestandsleitungen. Der größte Brocken sind 600.000 Euro für das Verkabeln der bisherigen Freileitung von Döggingen nach Mundelfingen. Das Vorhaben werde schon seit längerem diskutiert und würde die Versorgungssicherheit von Mundelfingen deutlich verbessern. Rund 70.000 Euro sind für Trafo-Stationen vorgesehen.

Für 250.000 Euro sollen im Gasbereich investiert werden, für den Netzausbau in Döggingen und Blumberg sowie eine eventuelle Netzerweiterung in Behla, wenn das neue Baugebiet kommt. In Hüfingen erfolgt der Netzausbau in der Ortsdurchfahrt, der Schaffhauser Straße, die gerade saniert wird.

Spannender wird der Wärmebereich, für den ebenfalls rund 250.000 Euro eingeplant sind. Wenn alles klappt, sollen zwei Heizzentralen so saniert werden, das sie in den nächsten 10 bis 15 Jahren ihre Wärme so liefern, dass die aktuellen und auch kommenden Anforderungen an die Umwelt gerecht werden können. Für den Schulcampus soll die Heizungszentrale in der Achdorfer Straße bei der Realschule auf den neuesten Stand gebracht werden, alleine dafür sind 150.000 Euro eingeplant.

„Und wenn wir neue Kunden an die Heizzentrale in der Leo-Wohleb-Straße bringen, werden wir auch diese Zentrale erneuern“, schildert Edmund Martin. Sonst müssten sie sich ernsthaft überlegen, „ob wir die Heizzentrale so weiterbetreiben.“ Neue Kunden könnte die ESB dort vor allem durch die Rest-Bebauung auf dem Lauffenmühle-Areal zwischen dem Drogeriemarkt Rossmann und dem Ärztehaus gewinnen.

Bekenntnis zur Region

Wichtig ist Beschäftigten wie Gesellschaftern das Bekenntnis zur Region, betont Edmund Martin. „Wir bemühen uns, so gut wie möglich in der Region einzukaufen. Wir stehen zu dem regionalen Unternehmen,“ natürlich seien sie gewinnorientiert, aber in die Zukunft gerichtet.

Thema Energiewende: Wo sieht der Geschäftsführer den Beitrag zum Umweltschutz: „Als Energieversorger haben wir den Vorteil, dass wir ausschließlich Strom aus Wasserkraft beziehen.“ Und: Das Unternehmen investiere Geld in den Primär-Energiefaktor, wodurch letztlich die Emissionen von CO2 reduziert würden.

Der Fuhrpark werde auf dem aktuellsten Stand mit kleinem Schadstoffausstoß gehalten, sie hätten Elektro-Autos, so Edmund Martin, er selbst fahre auch ein Elektroauto. „Wir schauen, dass wir unnötige Fahrten vermeiden und Einsätze so koordinieren, dass sie benzinsparend sind.“ Im Büro seien sie auf Öko-Papier umgestiegen, achteten auf die Reduktion von Papier, Ziel sei das papierlose Büro.

Die Stimmung im Unternehmen sei gut, „die Mitarbeiter ziehen voll mit, die Kommunikation mit den Gesellschaftern ist gut.“

Zur Person Edmund Martin stammt aus Hondingen. Sein ganzes Berufsleben befasste er sich mit dem Thema Energie. Beim Kraftwerk Laufenburg (KWL) lernte er Energieanlagenelektroniker, bei der Bundeswehr war er Radarkanonier. Für ein Unternehmen in der Schweiz kümmerte er sich dort vier Jahre lang um die Optimierung von Wasserkraftwerken, bevor er zurück zu KWL ging und zwölf Jahre Kundendienstmeister im Außendienst war. Weitere 14 Jahre leitete er den Kundenservice der Energiedienst AG (EDAG), die 1998 durch die Fusion von KWL mit dem Kraftübertragungswerk Rheinfelden (KWR) entstanden war. Zum 1. Januar 2018 wechselte er bei ED in die Kommunalbetreuung, wo er von Donaueschingen aus 65 Gemeinden betreut. Im Juni 2020 wurde er zudem Interimsgeschäftsführer der Energieversorgung Südbaar mit Sitz Blumberg. Er ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter und zwei Enkel. Seine Hobbys sind neben der Familie die Musik und das Fotografieren. (blu)