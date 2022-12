von Hans Herrmann

Bei leichten Minusgraden und Schnellfall hätte das Ambiente beim Weihnachtsmarkt am Samstag vor der Stadthalle kaum besser sein können. Ein bunter Mix an schön geschmückten Ständen, bei dem auch das Kulinarische nicht zu kurz kam, sorgte für eine abwechslungsreiches Angebot.

Pünktlich um 14 Uhr eröffnete Bürgermeister Markus Keller den weihnachtlichen Reigen. „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir nach zweijähriger Pause diese beliebte Veranstaltung wieder präsentieren können. Das wir auch wie heute Schneefall hatten, daran kann ich mich am Blumberger Weihnachtsmarkt gar nicht erinnern“, freute er sich über den äußeren Rahmen. Der Nikolaus durfte natürlich nicht fehlen.

Mit dem Klassiker „Von draus vom Walde, da komm ich her“, stimmte er die Besucher ein. Mit einem Sack voll frisch gebackener Weckenmänner erfreute er eine große Kinderschar.

Nikolaus verteilt Leckereien. Bürgermeister Markus Keller hält den Bischofsstab. | Bild: Hans Herrmann

Im Laufe der Mittagsstunden wurde das Marktgeschehen immer lebendiger und vor den unterschiedlichen Hütten war einiges los. Viel Handarbeit oder weihnachtliche Geschenkartikel fanden ihre Abnehmer. Selbstgefertigte Holzwaren wie Sterne oder kleine Krippen von dem Hobbybastler Peter Hugel aus Münchingen oder schön verarbeitete Dekoartikel wie von den Blumbergerinnen Marion Zeller und Eike Schwarz waren sehr gefragt.

Besonders an den Essensständen herrscht großer Andrang. Auch Mike Büttner aus Berlin und seine einjährige Tochter Amy (vorne) sind mittendrin. | Bild: Hans Herrmann

Beim Stand der Klasse 8c vom Schulverbund Blumberg waren die Crêpes und der Punsch der 13-jährigen Lorena, Nora (14) und Emma (13) begehrte Gaumenfreuden. Auch Blumberger Vereine wie die Stadthexen mit ihrem Turbo-Glühwein oder die anmutige Tanzgruppe Charly‘s Angels vom TSC Turnern mit ihrer selbst gekochten Kartoffelsuppe, um nur einige zu nennen, sorgten für viele Magenfreuden.

Leben herrschte auch am nostalgischen Kinderkarussell. Ausgerüstet mit einer Zuckerwatte drehten glückliche Kinder ihre Runden. Als am späten Nachmittag die Blumberger Jugendkapelle unter der Leitung von Astrid Kleider mit bekannten Weihnachtsmelodien aufspielte, war der Andrang groß.

Der neunjährige Marvin wird hier von Marina Micanovic geschminkt. | Bild: Hans Herrmann

Im Foyer der Stadthalle sorgte das Blumberger Jugendhaus mit dem kostenlosen Kinderschminken für weitere Abwechslung. Lena Fritz, Violette Markovic, Marina Micanovic und Monique Breu hatten alle Hände voll zu tun. Mit dem Infostand der Sauschwänzlebahn stellte sich ein echter Stammgast des Weihnachtsmarktes mit dem Jahresprogramm 2023 vor. Für das Serviceteam mit Lorena Bausch und Selina Löffler waren vor allem die sieben ausgebuchten Nikolausfahrten mit jeweils über 200 Fahrgästen in den vergangenen zwei Wochen ein großer Erfolg.

Lorena Bausch (links) und Selina Löffler informieren am Sauschwänzle-Stand. | Bild: Hans Herrmann

Besonders in den Abendstunden herrschte dann ein dichtes Gedränge. Viele Blumberger nutzen die Gelegenheit um in der Vorweihnachtszeit einmal so richtig abzuschalten. Vom organisierenden, städtischen Touristenbüro zog Nadine Wehrle ein positives Fazit der Veranstaltung: „Obwohl wir kurzfristig, krankheitsbedingt einige Absagen erfahren mussten, können wir mit den rund 20 Teilnehmern sehr zufrieden sein“, lautete ihr Resümee zum gelungenen Weihnachtsmarkt 2022.

Positive Resonanz

Wie groß die Freude darüber war, endlich wieder bei einem gemütlichen Bummel in Weihnachtsstimmung zu kommen, zeigte die Resonanz der Blumberger. Bei entspannter Stimmung war das Echo der Besucher des Blumberger Weihnachtmarktes im Städtle durchweg positiv.

„Wir sind alle froh, dass er wieder statt findet. Hier ist es einfach heimelig und es herrscht eine tolle Atmosphäre“, lobten die Blumbergerinnen Nicole Happle und Lilly Heil die Veranstaltung. „Ich finde es toll, dass der Weihnachtsmarkt wieder veranstaltet wird. Hier kann man so richtig entspannen. Ich hätte mir allerdings einen noch größeren Andrang gewünscht“, kommentierte Kathja Hefft aus Blumberg das Geschehen.

