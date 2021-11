Die Stadt Blumberg ist Vorreiter in Sachen Glasfaserausbau im Schwarzwald-Baar-Kreis. Für die Umsetzung ist das Unternehmen Stiegeler aus Schönau im Wiesental engagiert, das auch die alten Antennenanschlüsse mit betreut. Genau diese Anschlüsse sorgen nun für Ärger. Verträge sollen kurzfristig gekündigt worden sein und Beschwerden werden nicht, oder nur verzögert, beantwortet, so der Vorwurf. Der SÜDKURIER hat bei Stiegeler nachgefragt.

Scheinbar gibt es in Blumberg immer wieder Ärger mit dem in Schönau ansässigen Unternehmen Stiegeler. Das wurde nun in der jüngsten Sitzung des Blumberger Gemeinderates thematisiert.Kurzfristige KündigungenDie Gemeinderäte befassten sich mit dem