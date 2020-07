Die Blumberger Eisbahn hat dieses Jahr mit rund 12 000 Besucherinnen und Besucher erneut das Rekordergebnis vom Vorjahr erreicht. Mitten im Juli ist sie nun Thema im Gemeinderat. Am Donnerstag gibt die Stadt einen Rückblick auf die sechste Auflage 2020 und einen Ausblick für das nächste Jahr 2021. Der Gemeinderat soll die Neuauflage 2021 beschließen, sofern die Corona-Auflagen dies zulassen, wie es in der Vorlage heißt. Der SÜDKURIER unterstützt die Eisbahn von Beginn an als Medienpartner.

Gerne genutzt für einen Plausch und um sich aufzuwärmen wurde die erstmals aufgebaute Almhütte. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Baltzer, Reiner

Das Angebot „Blumberg on Ice„ war neben dem Neujahrsempfang und Fastnacht eine der drei großen Veranstaltungen im Jahreskalender 2020, die stattfinden konnten, bevor die Corona-Pandemie auch hier ausbrach. Zum sechsten Mal bot die Stadt Wintersportfreunden auf dem Platz vor der Energieversorgung Südbaar die Möglichkeit, auf Schlittschuhen über das Eis zu kurven oder den Kuvenfans zuzusehen.

Blumberg Blumberger Eisbahn erneut mit Rekord Das könnte Sie auch interessieren

Es ist die einzige Freilufteisbahn im Schwarzwald-Baar-Kreis. Bereichert wurde sie dieses Jahr durch eine Almhütte mit einer gut genutzten Holzterrasse. Durch die Almhütte hatte die Stadt die Möglichkeit, von Einwegbechern auf Mehrwegbecher für Getränke umzustellen. Der Innenraum wurde von Gästen zum Aufwärmen genutzt, somit wurden weniger Heizpilze auf dem Gelände benötigt.

Ein fester Aktivposten der Blumberger Eisbahn sind die Aktivis, die rüstigen Senioren, die sich gerne einbringen. Unser Bild zeigt von links Thomas Taubenmann, Hannes Jettkandt und Gerhard Scherer. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Vom 17. Januar bis 15. Februar herrschte auf dem Gelände Betrieb. Insgesamt 30 Tage konnten die Blumberger Bevölkerung, die Schulklassen aus Blumberg und der Region, sowie Personen aus dem Umkreis die Eisbahn nutzen.

Unterstützung durch Vereine, Institutionen und die Aktivis

Möglich wird das Ganze aber nur, weil zahlreiche Vereine und Institutionen das Projekt unterstützen. Dieses Jahr waren es insgesamt 27, heißt es im Bericht des städtischen Standortmarketing. Im Helferplan, den die Vereinen füllen, waren innerhalb kürzester Zeit alle Schichten besetzt. Die Vereine, so heißt es, wüssten das für die Vereinskasse risikoarme System zu schätzen. Eine feste Größe bei den Helfern sind auch die Aktivis, rüstige Rentner, die den kompletten Vormittagsbetrieb abdeckten und beim Auf- und Abbau halfen. Die Aktivis, gegründet, um die Stadt bei „Blumberg on Ice“ und anderen Veranstaltungen zu unterstützen, leisteten alleine 280 Stunden. Insgesamt wurden 1841,55 Vereins- und ehrenamtliche Stunden geleistet.

Dazu kamen 813 Stunden des städtischen Bauhofs.

Blumberg Blumberg trauert um einen Menschenfreund und Feingeist Das könnte Sie auch interessieren

Ebenso wurde das Projekt „Blumberg on Ice„ von der regionalen Wirtschaft wieder stark unterstützt. 28 Sponsoren spendeten alleine 29.145,24 Euro, dazu kamen diverse Sachleistungen wie beispielsweise die Medienleistung des SÜDKURIER.