von Conny Hahn und Bernhard Lutz

Die Fützener hielten vehement an ihrer Selbständigkeit fest. Am 1. Januar 1975 wurde Fützen als einziger Ort nach Blumberg zwangseingemeindet. Bei der ersten Bürgeranhörung am 29. November 1970 stimmten von 488 Stimmberechtigten 279 gegen und 76 für den Anschluss nach Blumberg. Am 27. Februar 1972 war das Stimmenverhältnis 203 zu 152.

Vernunftehe geschlossen

Obwohl viele von einer Vernunftehe sprachen und Blumbergs Bürgermeister Werner Gerber sowie Fützens letzter Bürgermeister Josef Günthner viel Überzeugungsarbeit zu leisten hatten, seien die Fützener im Nachhinein betrachtet mit der Eingemeindung gut gefahren, sagte der ehemalige Ortsvorsteher Ewald Gut 1998.

In der Zubergasse 26, in der Nähe der Mehrzweckhalle, wo früher das ehemalige Gasthaus „Hanesli“ stand, ist heute die Landmaschinen- und Gartengerätewerkstatt von Robert Tritschler ansässig. | Bild: Andrea Gut

Ganz wichtig war die Einweihung der Umgehung der B 314 im August 1994, wodurch der Ort vom immer stärker werdenden Durchgangsverkehr entlastet wurde. Außerdem wurden die Ortsmitte neu gestaltet sowie die Abwasserbeseitigung durch eine neu gebaute Sammelkläranlage geregelt. Zusammen mit der Sanierung des Kanalnetzes war dies eine Voraussetzung für neue Baugebiete wie „Ob der Kapellengaß II“ Ende der 1980er-Jahre sowie „Im Bohl“ zur Jahrtausendwende.

Für Wohnen gibt es weiteren Bedarf

Inzwischen besteht bereits weiterer Bedarf für Wohnbebauung. Im Jahr 2015 wurde der neue Wasserhochbehälter eingeweiht, der die teilweise mehr als 100 Jahre alten Wasserleitungen mit mehr Druck versorgt. Dieses Jahr begann der Breitbandausbau und es wurde dabei durch die ESB auch eine Spannungs-Erdleitung mit verlegt, so dass die alten Holzmasten vom Buchberg irgendwann abgeschaltet werden können. Noch ausstehend ist die Sanierung des Rathauses, in der auch die Grundschule untergebracht ist, die dank des Zusammenschlusses mit Epfenhofen erhalten werden konnte.

Ulrike Röthenbacher (57), Inhaberin des Gasthauses „Zum Kranz“, in Fützen besser bekannt unter dem Namen „Galli“ | Bild: Ulrike Röthenbacher

„Es hat sich positiv entwickelt“

„Ich bin in Fützen geboren und lebe seither sehr gerne hier. Am Leben auf dem Dorf mag ich besonders, dass man sich untereinander kennt und auch mal gegenseitig hilft, wenn es nötig ist. Das konnte man erst diesen Sommer wieder sehen, als wir Hochwasser hatten und weite Teile Fützens unter Wasser standen.

Die Hilfsbereitschaft der Einwohner war dabei selbstverständlich. Wo Hilfe gebraucht wurde und Not am Mann war, kamen hilfsbereite Nachbarn oder auch etwas weiter weg wohnende Bürger, um mit anzupacken, Sandsäcke zu stapeln oder Keller auszupumpen.

In meiner Kindheit spielte sich das dörfliche Leben fast ausschließlich in Fützen ab. Mittlerweile sind die Gemeinden schon deutlich stärker zusammengewachsen, sei es bei den Vereinen beispielsweise durch Kooperationen oder Zusammenschlüsse etwa bei Sportvereinen oder der Jugendkapelle, bei gesamtstädtischen Veranstaltungen wie etwa dem Seniorennachmittag oder auch bei der kirchlichen Seelsorgeeinheit.

Rathaus muss saniert werden

Trotzdem fühle ich mich persönlich nach wie vor mehr als Fützenerin. Was Aufgaben in der Zukunft anbelangt, sehe ich Handlungsbedarf bei der Sanierung unseres Rathauses oder der Mehrzweckhalle und bei der Instandhaltung unserer Wege.“

Stefanie Palka (40) ist im Vorstand des Musikvereins aktiv und wirkt auch beim Theater des SV Fützen mit. | Bild: Stefanie Palka

„Ich will nirgendwo anders wohnen“

„In meiner Kindheit waren die Bewohner von Fützen unabhängig. Denn wir hatten eigentlich alles zum Leben, was man brauchte und dies auch ohne Autos. Es gab zwei Lebensmittelläden, drei Wirtshäuser, eine Metzgerei und einen Friseur.

Außerdem waren die Sparkasse sowie die Volksbank in Fützen vertreten. Vereinsmäßig hatten wir das Angebot angenommen, das da war, und das wird auch heute noch so gehandhabt. Blumberg hatte ich erst richtig kennengelernt, als ich dort zur Schule ging.

Durch meine Aktivität im Musikverein sowie im Sportverein bin ich hier in Fützen verwurzelt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. Hier sind meine Familie und meine Freunde. Durch den Breitbandausbau hoffen wir alle auf schnelles Internet. Die Busverbindungen sind nicht schlecht, leider wird dies zu wenig angenommen, da die Fahrt über den Randen einfach zu lange dauert. Hier sollte vielleicht über Kleinbusse nachgedacht werden, die über die Wanne fahren könnten.“

Ewald Gut (73) war 25 Jahre in der Kommunalpolitik, davon 19 Jahre bis zur Kommunalwahl 2014 Ortsvorsteher in Fützen. | Bild: Ewald Gut

„Es gibt Licht und Schatten“

Ich fand die Eingemeindung richtig, sehe aber seither sowohl Licht als auch Schatten. Ohne den Zusammenschluss mit Blumberg hätten wir nie die Mittel gehabt, die Infrastruktur so auszubauen. Zwar hatte Fützen in den 1960er Jahren schon eine Kanalisation gebaut, etwa in der Zubergasse, doch die Stadt vollendete die Ortskanalisation in den 1980er Jahren und 1993 mit dem Bau des Klärwerks Fützen.

In Überlegung war damals auch ein Kanalanschluss an Stühlingen, oder, das Wasser in das Klärwerk Achdorf zu pumpen. Wichtig waren auch der Bau der neuen Wasserversorgung mit der neuen Ringleitung, das neue Wasserresevoir am Harbuck und das langerkämpfte Neubaugebiet Am Bohlwald, wo alle Bauplätze verkauft sind.

„Wir waren immer hintendran“

Doch wir waren immer hintendran, weil wir zwangseingemeindet wurden. Das zeigt sich heute noch bei der Feuerwehr. Was fehlt ist die Totalsanierung des Schul- und Rathauses. Der Höhepunkt war die 925-Jahr-Feier 2008 mit der Einweihung des Dorfmittelpunktes. Doch nun brauchen wir dingend wieder ein neues Baugebiet.“

Erich Schüle (91) hat sich vielfach um seinen Heimatort verdient gemacht: Im Pfarrgemeinderat, in der Poststelle, als Chronist und beim Altenwerk. | Bild: Reiner Baltzer

„Die Eingemeindung war positiv“

Ich war auch einer der Gegner der Eingemeindung nach Blumberg. Fützen hatte 860 Hektar Wald, unsere Familie hatte die Poststelle im Haus, Fützen gehörte zum Postamt Waldshut. Wir hatten gehört, dass sich dies ändern würde.

Wir Alt-Fützener haben nach Stühlingen tendiert, wir gehörten zum Dekanat Stühlingen und hatten nie so einen Draht nach Blumberg. Es gab Überlegungen, ob wir uns nicht mit Grimmelshofen, Blumegg und Lausheim zusammenschließen sollten. Ein großer Fürsprecher war Grimmelshofens Bürgermeister Karl Müller.

Damals fehlte der Weitblick

Von heute aus gesehen hat Fützen sich durch die Eingemeindung nach Blumberg positiv entwickelt. Unsere Abneigung rührte eher aus einer kleinbürgerlichen Sicht, den Weitblick hatten wir damals noch nicht. Fützen alleine hätte Investitionen wie den Straßenbau, die Kanalisation und Wasserleitungen nicht stemmen können. Blumbergs Bürgermeister Werner Gerber hat sich sehr eingesetzt.“

Janine Gleichauf (24) gehört zum Vorstandsteam des Musikvereins und schwingt in der Garde in Fützen das Tanzbein. | Bild: Janine Gleichauf

Eingemeindung öffnete Zusammenarbeit

Das Leben hier in Fützen zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. Es gibt diverse Angebote für Jung und Alt, die von vielen unterschiedlichen Vereinen gemacht werden. Dadurch kann Fützen stolz auf eine starke Dorfgemeinschaft sein. Hervorzuheben ist bei einer Bewertung der generationsübergreifende Zusammenhalt sowie die gegenseitige Unterstützung zwischen den Vereinen.

Traditionen kombinieren sich mit Moderne

Langjährige Traditionen werden stets beigehalten und mit Modernem kombiniert. So wird das an vielen Stellen gehandhabt. Der Musikverein Fützen kann im nächsten Jahr bereits auf sein 150-jähriges Bestehen zurückblicken. Im Gegensatz zu den Gründungszeiten sind heute beispielsweise auch Frauen und Kinder Mitglieder im Verein, welcher heute wie damals an weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen in Fützen mitwirkt.

Die Eingemeindung nach Blumberg legte aus meiner Sicht den Grundstein für eine ortsübergreifende Zusammenarbeit. Die Zöglinge des Musikvereins Fützen werden seit Jahren in der Musikschule in Blumberg ausgebildet und das mit großem Erfolg.