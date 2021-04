Bei Riedöschingen werden in zwei Jahren vier Hunde vergiftet, drei davon sterben, zuletzt Hündin Akela am Sonntag. Auch wenn im Außenbereich wegen des Düngers auf den Feldern grundsätzlich Vorsicht geboten ist, spricht viel dafür, dass der Hund tatsächlich vergiftet wurde. Alle vier Tiere waren in einem Bereich von circa 150 Metern unterwegs. Die Hündin Akela war nach Aussage der Familie vor dem Spaziergang noch kerngesund, dann ging alles schnell.

Die vier Vorfälle in Riedöschingen erinnern an einen Vorfall vor fünf Jahren in Blumberg. Dort warf ein Täter am Anwesen Bouillon am Eicherg einen noch blutigen Knochen über den Zaun. Abgesehen davon, dass Hunde wegen der Verletzungsgefahr gar keine Knochen essen sollen, war dieser Knochen eben auch noch vergiftet.

Sein Hund habe nur mit Ach und Krach überlebt, und sei einige Monate danach dann gestorben, sagt Manfred Bouillon. Einig sind sich die Experten darin, dass ein Hund möglichst nichts vom Boden fressen sollte. Für die betroffene Familie in Riedöschingen kommt dieser Rat zu spät.

