von Simon Bäurer

Die Vorbereitungen für die Countdown-Party sind schon weit vorangeschritten. Die Einladungen an die befreundeten Narrenvereine seien bereits verschickt, so Corinna Ehlert aus dem Vorstand. „Wir wollen etwas für die Bevölkerung bieten“, begründet sie die neue Initiative. Die Wutachhexen möchten zunächst in kleinerem Rahmen starten, um dann dieses Format in den kommenden Jahren fortzuführen.

Gastauftritt mit Gaszug Randen

DJ Base-T. aus Titisee-Neustadt wird an diesem Abend für die passende Partymusik sorgen und auch ein Gastauftritt der Guggenmusik Gaszug Randen ist bereits vereinbart. „Eventuell können wir sogar noch eine zweite Guggenmusik präsentieren“, freut sich das Vorstandsmitglied.

Mit freiem Eintritt und Bewirtung

Mit einem freien Eintritt und mit Bewirtung solle diese Veranstaltung die gesamte Bevölkerung Blumbergs ansprechen. „Wir möchten eine Fastnachtsparty, wie man es von früher kennt“, so das Vorstandsmitglied der Hexen.

Nachdem auch in diesem Jahr die einstige Blumberger Fasneteröffnung um den 11. November in der Stadthalle nicht stattfinden wird, zählt das neue Angebot sicherlich zu den Highlights im Blumberger Fasnetkalender 2023.

Auch weitere Veranstaltungen wie der Nachtumzug in Pfohren oder das Narrentreffen der Vereinigung Kleggau in Eggingen stehen im vorläufigen Narrenfahrplan der Wutachhexen. Als Mitglied des Präsidiums der Narrenvereinigung wurde kürzlich der Vorsitzende Sebastian Ehlert gewählt.

Der vor wenigen Jahren neu gegründete Hexenrat kann als eine Untergruppe innerhalb der Wutachhexen bezeichnet werden, beschreibt Corinna Ehlert die Gruppierung.

Dem Brauchtum verpflichtet Der 2008 gegründete Verein ist seit 2014 Mitglied der Narrenvereinigung Kleggau. Ziel der Vereinigung ist unter anderem die Förderung und Pflege des heimatlichen Fastnachtsbrauchtums mit besonderer Beachtung örtlich gewachsener Bräuche. Um diesem Ziel nachzukommen, nehmen die Wutachhexen an regelmäßigen Brauchtumsschulungen teil.

Für den Verein steht die Brauchtumspflege an hoher Stelle. So dürfen die Hexen in ihrem Häs erst nach Dreikönig in einer Gruppe von mindestens fünf Mitgliedern öffentlich unterwegs sein. Ebenfalls achten die Wutachhexen darauf, dass das Hexenhäs in einem ordentlichen Zustand ist. Ein eigener Häs-TÜV begutachtet alle Bestandteile des Häs, auch Strohschuhe und Masken.

Unterwegs mit Umhang und Hexenhut

„Manche Mitglieder können aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht mehr unter die Maske“, so Corinna Ehlert. Um diesen Mitgliedern dennoch die Möglichkeit zu bieten, weiterhin an den Umzügen mitzugehen, wurde der Hexenrat ins Leben gerufen. Mit einer auf das Hexenhäs abgestimmten Kleidung mit Umhang und Hexenhut führt der Hexenrat seither die Wutachhexen bei Umzügen an.

„Jeder ist willkommen, im Hexenrat mitzumachen“, betont Ehlert. Die Wutachhexen zählen mit 56 aktiven Hexen zu den größten Narrenvereinen Blumbergs. Jeweils eine Anwärterin für den Hexenrat sowie die Hexen seien derzeit mit dabei, berichtet sie. Stolz sei man zudem auf die 37 Kinder. Durch das Mitwirken am Straßenfest und anderen städtischen Veranstaltungen sind die Wutachhexen auch das Jahr über im Vereinsleben der Eichbergstadt involviert. Der 2008 gegründete Verein schaut optimistisch in die Zukunft und fiebert schon jetzt der Fasnet entgegen.