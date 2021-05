Die Türe zur Erlöserkirche in Fützen stand am Donnerstagmorgen offen. Das war ungewöhnlich und fiel einem Nachbarn vom Autohaus Stoffler aus, der den Kirchenvorstand informierte, teilte Pfarrer Stefan Hesse. „Zum Glück ist nichts entwendet worden“, erklärte der Seelsorger, „der Opferstock war leer und es gibt keine großartigen Wertsachen in der Kirche.

Die Polizei sei schon vor Ort gewesen und habe eines festgestellt: Bei den Einbrechern habe es sich um Kriminelle gehandelt, die professionell vorgegangen seien.

Wie hoch der angerichtete Schaden sei, sei noch nicht bekannt, sagte Pfarrer Hesse.

Die alt-katholische Erlöserkirche in der Singener Straße wurde 1931 erbaut. Die Alt-Katholiken in Fützen gehören zusammen mit den Alt-Katholiken in Mundelfingen zur Gemeinde Kommingen.

Um weiteren Einbrüchen entgegen zu wirken, will Pfarrer Hesse die Leute in Fützen sensibilisieren aufmerksam zu sein.