In das Gebäude der Scheffelschule in der Kirchstraße wurde eingebrochen. Nach Angaben der Polizei zerschlugen unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 12. Juni, 15 Uhr, bis Montag um 6 Uhr zwei Lichtkuppeln auf einem Schulflachdach und verursachten einen Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702-410-66, in Verbindung zu setzen.