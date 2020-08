Einen Einbruch in das leerstehende ehemalige Jugendhaus im „Dämmlewiesen„ innerhalb der letzten vier Wochen meldet die Polizei. In das Gebäude war in den letzten Jahren schon mehrfach eingebrochen worden.

Nach Angaben der Polizei rissen Unbekannte eine Holzplatte ab, die vor einem Fensterrahmen angebracht war und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie jedoch nichts entwendeten. Möglicherweise, so sagte die Polizei auf Nachfrage, hätten die Eindringliche im Inneren gefestet.

Außerdem beschädigten die Personen Teile eines Holzzauns beim Skateplatz und verursachten so Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, Tel. 07702 41067, zu melden.