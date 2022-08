von Simon Bäurer

Die Thematik Stauwehr in der Wutach sorgt weiter für lebhafte Debatten. Mehrfach befassten sich die Kommunalpolitiker damit. Zuletzt stand das Thema „Achdorfer Wehr“ am 19. Mai auf der Tagesordnung des Blumberger Gemeinderats. Stromerzeuger und Fischer führen ebenfalls einen Diskurs und sind sich uneins über die Sinnhaftigkeit eines Wasserkraftwerkes am Wutach-Stauwehr.

Aus der Politik kommt indes die Tendenz, jetzt doch auch kleinere Flusskraftwerk-Vorhaben zu fördern. Was heißt das für die Stadt Blumberg und den Standort des Wehres in Achdorf? Wie äußern sich die Fischer? Beide Parteien stellten nun im Gespräch ihre Position dar und blickten auf die zukünftige Entwicklung.

Debatte schon seit Jahren

Bereits vor 15 Jahren war das Thema Wasserkraftwerk in Achdorf das große politische Thema. Ein Bürgerentscheid im Jahr 2007 zeigte schon damals die Uneinigkeit der Bürger in dieser Frage. 1262 Bürger stimmten für den Erhalt des Wehrs und 1167 dagegen, sprich befürworteten einen Bau eines Wasserkraftwerkes. Das nötige Quorum von 1871 Stimmen wurde jedoch verfehlt.

Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien sowie die Förderung auch kleinerer Wasserkraftvorhaben ließen die Debatte erneut aufkommen. Zudem erbrachte eine vor drei Jahren privat durchgeführte Umfrage im Kernort Achdorf eine Mehrheit für eine Flusskraftanlage. Die zwischenzeitlich geplante „Raue Rampe“ steht aufgrund geschätzter Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro aktuell nicht mehr priorisiert zur Debatte.

Wegen der Veränderung der Voraussetzungen beauftragte der Gemeinderat in besagter Sitzung die Verwaltung unter Beteiligung der Öffentlichkeit, eine entsprechende Ausschreibung vorzubereiten. Unter Einbeziehung der Bürger sollen die Möglichkeiten für den Bau und den Betrieb einer Wasserkraftanlage geprüft werden, so die Vorgehensweise, auf die sich der Gemeinderat im Mai verständigte.

Rampe oder Fischtreppe

Dies sei auch der aktuelle öffentlich bekannte Sachstand, so der stellvertretende Stadtbaumeister Heiko Müller auf Nachfrage. Gemäß der europäischen Wasserrahmenrichtlinie müsse die Durchgängigkeit der Gewässer an Querbauwerken wiederhergestellt werden. Dies könne mithilfe einer weniger erwünschten rauen Rampe oder einer Fischtreppe in Verbindung mit einem Flusskraftwerk gewährleistet werden.

„Leider werden die Nachteile der Wasserkraftnutzung in der öffentlichen Diskussion nur unzureichend beleuchtet“, meint auf der anderen Seite Rainer Frei, Vorsitzender der Fliegenfischervereinigung 1966 Wutachflühen e.V. Donaueschingen. Die Wutach sei einer der letzten Naturflüsse Baden-Württembergs mit einem weitestgehend intakten Ökosystem. Ihre Bedeutung als ökologisch wertvolles Gewässer sei weit über die Landesgrenzen hinweg bekannt, so Rainer Frei. Weiterhin zähle die Wutach zu den forellenreichsten Gewässern Europas.

Wutach ist ein Referenzgewässer

Für das Land Baden-Württemberg ist die Wutach ein Referenzgewässer für den natürlichen Zustand eines Flusses. Zudem werden unterschiedlichste Forschungsprojekte durchgeführt, die auf einen Fluss in der jetzigen Beschaffenheit angewiesen seien, berichtet Frei. „Wir beurteilen regenerative Energien nicht negativ“, sagt er. Jedoch müssten bei deren Nutzung die Folgewirkungen für die Natur betrachtet werden, betont er. Für eine Wasserkraftanlage am Wutachwehr in Achdorf wären diese beträchtlich.

Das Schaffen der Durchgängigkeit wäre für die Fischartengemeinschaft sinnvoll, so Frei. Eine Nutzung von Wasserkraft führe zu Veränderungen von Strömungsverhältnissen und Fließgeschwindigkeiten im Kraftwerksbereich, veränderten Temperaturen und Sauerstoffverhältnissen, unnatürlichen Sedimentverfrachtungen sowie zu Schädigungen von Fischen durch Turbinen und Rechenanlagen, erläutert der Experte die negativen Konsequenzen. „Der Erhaltung und Wiederherstellung von naturnahen und ökologischen Fließgewässern muss Vorrang vor dem Bau von Wasserkraftwerken eingeräumt werden“, so Frei abschließend.