Was folgt auf eine Absage? Die nächste Absage. Seit Anfang März fallen nahezu alle Veranstaltungen dem Coronavirus zum Opfer. Da macht eine Ankündigung von Blumbergs jüngstem Verein, den „Bähringer Wildsaue„ (seit Februar 2019 im Vereinsregister eingetragen) Mut, dass es auch eine Nach-Corona-Zeit geben wird: Die Gruppe um den Vorsitzenden Bernhard Kerek, Kassiererin Janina Meilhammer und Schriftführer Ricardo Graf will nächstes Jahr ein „Rattenrennen“ in ihrem Heimatdorf ausrichten. Der Termin steht fest: 23. Mai (Pfingsten).

Nina Merz war vor zwei Jahren bei der Extrem-Hindernislauf-EM dabei. | Bild: Niederberger, Holger

Rattenrennen? Der Rats-Runners-Cup ist eine Serie von Abenteuer-Läufen, einer Mischung aus Crosslauf, Hindernislauf und Trail Run. Dabei gilt es, einen Rundkurs von rund zehn Kilometern zu Fuß zu bewältigen, der gespickt ist mit natürlichen und künstlichen Hindernissen. Die Bähringer Wildsaue versprechen den Teilnehmern für diesen Tag „Blut, Schweiß und keine Tränen“.

Die leicht martialische Wortwahl passt sehr gut zum Extrem-Hindernislauf (Obstacle Course Racing, kurz OCR). Die spektakuläre Sportart hat ihren Ursprung in der militärischen Ausbildung mit Hindernisbahnen. Erster ziviler Lauf war das Tough Guy Race (Harter-Kerl-Rennen) 1987 im englischen Perton bei Birmingham. Auch das Fernsehen hat den Extrem-Hindernislauf für sich entdeckt, was Shows wie „Ninja Warrior“ zeigen. Mit den beiden Riedböhringern Nina Merz und Bernhard Kerek sowie dem Radolfzeller Ricardo Graf nahmen drei Vereinsmitglieder vor zwei Jahren an den OCR-Europameisterschaften teil. Dafür musste sie sich das Trio in nationalen Ausscheidungswettkämpfen qualifizieren. Und was macht den Reiz dieser Sportart aus? Die Vielseitigkeit: Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance und Koordination werden gefordert.

Den Startern beim ersten Rattenrennen in Riedböhringen kündigen die Wildsaue „viel Gelände, steile, Hänge und viele innovative Hindernisse“ an. Die Serie umfasst bisher sechs Läufe.