von Gernot Suttheimer

Hilmar Schmid aus Zollhaus feiert heute seinen 80. Geburtstag. Sein Leben stand meistens unter Hochspannung, denn er war viele Jahre als Elektrikermeister im Kraftwerk Laufenburg beschäftigt. Jetzt im Ruhestand kümmert er sich intensiv um seine pflegebedürftige Frau Anita. Der Jubilar wurde im alten Donaueschinger Krankenhaus geboren, ist aber ein waschechter Zollhauser. Er wuchs in der ehemaligen elterlichen Landwirtschaft auf. Seine Frau Anita, geborene Hoch, stammt aus Vöhrenbach. Mit ihr hat er einen Sohn und eine Tochter, dazu kommen zwei Enkelkinder.

Mit dem Fahrrad von Blumberg nach Bräunlingen zur Arbeit

In seiner Jugend fuhr der Jubilar jeden morgen bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad nach Bräunlingen, wo er seine Ausbildung als Elektroinstallateur machte. „Bei wüstem Wetter habe ich ganz schön gefroren“, erinnert er sich. Später arbeitete er als Geselle bei der damaligen Firma Teves, heute Tenneco.

Im Kraftwerk Laufenburg machte er seinen Meister und legte zusätzlich die Meisterprüfung für Hochspannung und Sicherheit ab. Dabei arbeitete er oft unter schwierigen Bedingungen in der ehemaligen Netzleitstelle Donaueschingen. Wegen des Nachtdienstes hatte er beim neuen Umspannwerk in Zollhaus eine Dienstwohnung. Angefangen hatte er übrigens im alten Umspannwerk ganz in seiner Nähe, das seit Jahren vor sich hin gammelt. Da konnte man nicht einfach auf Knöpfe drücken, sondern es war Muskelkraft gefragt. Er arbeitete im Schichtbetrieb, später in der Leitstelle direkt in Laufenburg. Mit 60 Jahren ging er in Teilzeitrente. Er organisiert einmal im Jahr ein Treffen mit ehemaligen Mitarbeitern.

Von 2006 bis 2014 engagierte er sich in der FDP-Fraktion im Blumberger Gemeinderat und war vier Jahre lang deren Sprecher. Viele Jahre war Hilmar Schmid aktiv im Fanfarenzug und der Pfetzerzunft Zollhaus. „Hier machte ich die ganze Elektrik“, berichtet er. Am Bau des Gemeinschaftshauses wirkte er aktiv mit. Er ist Mitglied beim Musikverein Randen, beim DRK und in der Stadtkapelle. Heute verfolgt er das kommunalpolitische Geschehen aus der Ferne. Insgesamt 30 Mal machte er mit seiner Ehefrau Anita im Wohnwagen Urlaub auf der Insel Elba. Dort fuhr er Wasserski, hatte ein Boot und schnorchelte im Mittelmeer.

Seine Frau erlitt 2007 bei einem Italienurlaub einen Schlaganfall. Seitdem ist er mit dem Gesundheitsmanagement für sie völlig ausgelastet. Er organisiert mit Hilfe des PCs die zahlreichen Anwendungstermine und kümmert sich um die Medikamentation. Ohne Computer ginge das nicht, sagt der Jubilar und verweist auf seine umfangreiche Liste. Seinen Humor hat er jedoch nie verloren. Er bastelt gerne und surft ab und zu im Internet. Der Geburtstag wird im Familienkreis auswärts gefeiert. Er freut sich darauf, denn es wird die erste Feier seit dem Beginn der Corona-Pandemie sein.