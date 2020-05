von László Szilágyi

Die Städtepartnerschaft von Blumberg und Kunszentmiklós in Ungarn besteht seit 20 Jahren. Das am 23. und 24. Mai geplante Fest in Ungarn wird wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Über die Lage in Kunszentmiklós berichtet László Szilágyi, Vorsitzender des dortigen Freundeskreises.

Selbstverwaltung tagt nicht

„Alle Schulen, Kindergärten und die Kinderkrippen sind geschlossen, es gibt jedoch einen Bereitschaftsdienst. Der Unterricht wurde digital umgestellt. Die Sporthalle und das Schwimmbad sind natürlich geschlossen. Die Selbstverwaltung und die Gremien tagen nicht. Stattdessen entscheidet eine operationale Gruppe mit sechs Mitgliedern über die wichtigen Angelegenheiten.

Der individuelle und der öffentliche Verkehr laufen in normalen Bahnen.

Das Gesundheitszentrum und die allgemeine Ärzte und Ärztinnen arbeiten unter strikten Sicherheitsvorschriften. Nur die zahnärztliche Praxis beschränkt sich auf Erste Hilfe/Notbetrieb. Lokale sind bis 15 Uhr offen. Andere Dienstleistungen, wie Friseur, Kosmetiker oder Blumenläden sind geschlossen. Solche Betriebe müssen bisher mit den massivsten ökonomischen Konsequenzen rechnen. In den Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Bänken dürfen sich in dem Zeitraum von 9 bis 12 Uhr nur 65-jährige und ältere Menschen aufhalten.

Nur bestimmte Zahl an Kunden

Gleichzeitig dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Kunden, mit ein bis eineinhalb Metern Distanz in den Geschäften sein. Zuerst hat auch der Marktplatz zugemacht, nach zwei Wochen konnte er mit den vorgeschriebenen Maßregeln wiederöffnen.

Die Ausgangsbeschränkungen gelten auch bei uns: Nur in begründeten Fällen darf man das Haus verlassen. Diese Maßnahmen fordern bestimmt die Geduld der EinwohnerInnen, aber ich muss feststellen, dass die Bevölkerung von Kunszentmiklós diese Maßnahmen äußerst diszipliniert erduldet.

Die Unternehmen arbeiten bisher gleich: viele pendeln für ihren Job, zum Beispiel zu Mercedes in Kecskemét, wo die normale Arbeitsordnung zurückgestellt wurde.

Sieben Menschen in Hausquarantäne

In unserer Ortschaft kennt man noch keine infizierte Fälle. Insgesamt befinden sich sieben Personen in Hausquarantäne, es sind Berufskraftfahrer und Fahrerinnen, die vom Ausland zurückgekehrt sind.

Rückblick auf unbeschwerte Zeiten: Der Freundeskreis Blumberg/Kunszentmiklós kocht beim Straßenfest ungarisches Gulasch, links die Vorsitzende Ursula Pfeiffer und Ingolf Broßheit | Bild: Müller, Jürgen

So läuft unser Alltag hier in Kunszentmiklós, im Schatten der Covid-19 Pandemie. Wir haben uns mit Freude für das 20-jährige Jubiläumstreffen vorbereitet, das jetzt leider nicht stattfinden kann.

Neuer Anlauf 2021

Unsere Pläne stehen aber schon fest für das nächste Jahr, wenn wir die Feier nachholen werden. Für jeden von uns ist das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft ein wichtiges Fest und wir freuen und und sind dankbar, dass wir seit 20 Jahren unter allen Umständen unsere Freundschaft bewahren und pflegen konnten. Diese starke Bindung kann nicht einmal das furchtbare Virus zerstören.“