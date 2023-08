Der TRW-Betriebsparkplatz in Blumberg-Zollhaus wurde am vergangenen Wochenende von Motorengeheul und Benzingeruch bestimmt. Beim Kartfahren des RMSV Blumberg für Jedermann und Profis war einiges geboten. Mit großem Personalaufwand sorgte der gastgebende Rad- und Motorsportverein auf und neben der Strecke für einen geregelten Ablauf und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen. Beim Rennambiente stimmte alles, gab es doch eine kurvenreiche Piste, ein offenes Zuschauerzelt und eine Technikerstelle, die sogenannte Box. Der RMSV präsentierte sich von seiner besten Seite.

Nach fachlicher Einweisung für die Anfänger hieß es Helm auf, anschnallen und losfahren. Auf dem über 400 Meter langen Kurs, der mit hunderten von Altreifen abgesichert war, kam echtes Rennfeeling auf und die Pistenjäger hatten ihre helle Freude. Mit den Kinderkarts stellte der RMSV insgesamt 14 Gefährte auf vier Rädern zu Verfügung. Dazu hatten die Kleinsten mit den sechs PS starken Kinderporsches ihren Spaß. Im ständigen Einsatz waren die beiden Sportwarte Philipp Laux und Sven Bretzke, die auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit achteten. „Bremsen, Reifendruck oder ein stabiler Sitz müssen immer überprüft werden“, betonte Sportwart Philipp Laux, der schon im Profi-Motorsport arbeitete.

Der Vorsitzende Markus Lossau präsentierte zudem ein selbst konstruiertes Zweierkart. Mit ihm als Pilot konnten Kinder mitfahren und ihr erstes Erlebnis auf der Rennstrecke genießen. Auch die Inklusion für behinderte Kinder wurde mit diesem Angebot berücksichtigt. Mittendrin waren stets die Streckenposten, die mit ihren farbigen Flaggen Ordnung garantieren. Rot hieß sofortiger Stopp, bei blauer Flagge musste man überholen lassen und gelb zeigte ein Überholverbot sowie langsames Fahren an. Die schwarze Flagge bedeutete sofortige Disqualifikation nach Regelverstoß. Ralf Krabbes, Timo Hör, Frank Guckeisen und Thomas Schulze waren immer auf der Höhe.

Am Samstag stand auch ein internes Zweistundenrennen der Piloten des RMSV gegen ein befreundetes Schweizer Kartteam auf dem Programm. Mit 318 zu 316 Runden setzten sich die Gastgeber nach spannenden Runden knapp durch.

Auch einige Jugendliche waren mit vollem Eifer auf der Rennstrecke zu finden. „Das Driften auf der Rennstrecke macht einfach Spaß“ sagt der zwölfjährige Jaden Gentner. Der Vorsitzende Markus Lossau war auf den Rennnachwuchs sichtlich stolz. „Wir können aktuell auf einige Jugendliche zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr bauen. Dabei ist unser Sport nicht billig und erfordert einigen Aufwand“, freute er sich über das Interesse der Nachwuchsfahrer.

Er zeigte sich mit der Resonanz während der zweitägigen Veranstaltung sehr zufrieden. Waren es am Samstag zumeist die eigenen Fahrer, die die Piste unsicher machten, so versuchten sich am Sonntag vor allem zahlreiche Anfänger. Die technisch perfekt eingestellten Karts, die mit ihren 35 PS Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometer erreichen, waren sehr gefragt und der Rennspaß der Teilnehmer kannte keine Grenzen.