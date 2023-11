Angelika Dohlien aus Fützen ist ein kreatives Multitalent: Das jüngste Projekt der begnadeten Musikerin und Autorin ist ein Gedichtband mit dem Titel „Wortbilder“.

„Ich liebe das Spiel mit Worten“, bringt Angelika Dohlien ihre Leidenschaft für den Umgang mit Sprache auf den Punkt. Dabei kann man förmlich spüren, mit wie viel Herzblut sie sich diesem Thema widmet. Getextet hat die hochbegabte Musikerin, die bereits im zarten Alter von 15 Jahren ihr Musikstudium zur Opernsängerin an der Musikhochschule Westfalen/Lippe sowie der Folkwangschule in Essen begann, schon immer gerne. Zunehmend in den Fokus gerückt ist das Schreiben während der Corona-Pandemie, als sämtliche Tätigkeiten des Unterrichtens von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in Gesang, Klavier und Akkordeon sowie Gymnastik, Meditation und Ballett untersagt waren. In dieser Zeit entstanden die beliebten Kinderbücher um das kleine Krokodil „Sokrates“ sowie weitere Werke zur Völkerverständigung oder mit dem „Virus-Code“ auch über die Pandemie.

Neben mehreren Büchern verfasste Angelika Dohlien dabei auch immer wieder Gedichte. „Immer dann, wenn mich eine Stimmung inspiriert und der Inhalt eine starke Aussage hat, aber nicht für ein ganzes Buch reicht, schreibe ich ein Gedicht“, erklärt die Autorin den Hintergrund zur Entstehung ihrer Dichtungen. „Ich möchte die Sprache wieder etwas stärker ins Bewusstsein rücken, da sich besonders die heutigen jüngeren Generationen in ihrer Kommunikation häufig nur noch auf Bruchstücke von Sprache beziehen“, führt sie weiter aus. Dies liege ihr sehr am Herzen, denn wenn die Sprache abflaue, seien wir deutlich weniger dazu in der Lage, kreativ tätig zu sein. Daher freut sie sich auch sehr darüber, dass an einigen Schulen mit ihren Gedichten gearbeitet wird und sich junge Menschen damit auseinandersetzen.

Am liebsten dichtet Angelika Dohlien, die vier Fremdsprachen auf sehr gutem Niveau beherrscht, in ihrer Muttersprache. „In der deutschen Sprache kann man sich am reichhaltigsten ausdrücken“, ist die Dichterin überzeugt. Inhaltlich behandeln ihre Werke eine große Bandbreite an Themen: Mal sind es Feiertage im Jahresverlauf, wie aktuell beispielsweise Allerseelen, der Volkstrauertag, der Totensonntag oder die Adventszeit, mal geht es um Erlebnisse in der Natur oder auch um Kinder und deren Belange. „Ich widme mich den Motiven, die mir gerade in den Sinn kommen und mich inspirieren. Durch meine Leidenschaft, mit Worten zu spielen, kann ich zu nahezu jedem Begriff ein stimmiges Gedicht texten“, freut sich die talentierte Autorin. Unabhängig davon, um welchen Inhalt sich das Gedicht dreht, haben alle eines gemein: Sie reimen sich immer.

Obwohl sie Gedichte für alle Altersklassen schreibt, soll der erste Gedichtband, der unter der ISBN-Nummer 978-3-947233-84-7 ab Anfang kommenden Jahres beim Scholastika-Verlag erhältlich sein wird, für ältere Jugendliche und Erwachsene sein. Für die Zielgruppe der Kinder und jüngeren Jugendlichen soll es einen separaten zweiten Band geben, der dann, wie auch ihre Kinderbücher, die beliebten, von Angelika Dohlien selbst entworfenen Zeichnungen zum Ausmalen enthält.

Zur Person Angelika Dohlien ist ein kreativer Tausendsassa. In Fützen hat sie ihr eigenes Musikstudio. Die studierte Opernsängerin sowie Lehrerin für Gesang, Klavier, Akkordeon, Meditation, Gymnastik und Ballett liebt es, zu texten und mit Worten zu spielen. Ihr jüngstes Projekt ist die Herausgabe eines Gedichtbandes für Erwachsene unter dem Titel „Wortbilder“. Über QR-Codes sind von der Autorin selbst eingelesene Gedichte auch als Audiodatei zu hören.