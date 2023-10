Ein Feuerwerk auserlesener Blasmusik bot die Blumberger Stadtkapelle am Samstagabend bei ihrem Herbstkonzert in der Stadthalle.

Marius Selig aus dem dreiköpfigen Vorstandsteam sprach von einem Déjà-Vu im Hinblick auf den musikalischen Führungswechsel, der zuletzt beim Herbstkonzert im vergangenen Jahr präsentiert worden war und nun erneut auf dem Programm stand. Der im April verpflichtete neue Dirigent Ralf Hoffarth aus Küssaberg meisterte seine Feuertaufe mit Bravour. In intensiver Probenarbeit hatte er ein sehr abwechslungsreiches Repertoire mit den Musikern einstudiert, das einer Zeitreise durch verschiedenste Stilrichtungen glich. Er hat dem solistisch reich gespickten Konzert damit auch seine eigene musikalische Nuance gegeben.

Einen spritzigen Einstieg lieferte die Kapelle mit einem der ältesten Zirkusmärsche „Barnum and Bailey‘s Fractured Favorite March“, der den Musikern gleich zum Auftakt viel Fingerfertigkeit abverlangte. Flinke Finger besonders für das Holzregister waren auch in „Leichte Kavallerie“ gefragt. Das eingespielte Moderatoren-Duo Susanne Freitag und Werner Vogt führte in gewohnt unterhaltsamer Manier durchs Programm. Das Publikum ließ sich auf ein stimmungsvolles Aufwärmen mit kreisenden Hüften zu sanften Samba- und Salsa-Rhythmen ein, die in den brasilianischen Klassiker „Mas que nada“ mit einem Flügelhornsolo von Bernd Gut mündeten. „Im weissen Rössl“ von Stefan Schwalgin vertonte die größten Hits des klassischen Singspiels am Wolfgangsee mit modernen Rumba-, Jazz- und Dixieland-Elementen, bevor das Saxofon-Register swingend den bekannten „Saxofon-Muckl“ präsentierte. In „Mozart‘s Greatest Hits“ erklangen anschließend fünf von Mozarts größten Erfolgen, wie etwa die Hochzeit des Figaro. Sabine Kuntz am F-Horn sowie Werner Vogt am Flügelhorn traten dabei als Solisten gekonnt hervor. Beim Stück „Five on a mountain“ war Dirigent Ralf Hoffarth förmlich anzusehen, wie viel Freude er an der Umsetzung der beschwingten Musik hatte.

Mit „Drehscheibe Musik“ starteten die Musiker nach der Pause fulminant in den zweiten Konzertteil und präsentierten ein Potpourri an bekannten Fernsehmelodien aus der Zeit, als die Straßen wie leergefegt waren, da die ganze Familie vor dem Fernseher saß. Als Relikt der ersten Mondlandung der Apollo 11 im Jahr 1969 gilt Frank Sinatras populärer Song „Fly me to the moon“, den Nicole Münch an der Querflöte sowie Werner Vogt am Flügelhorn gekonnt solistisch interpretierten. Den wohl tosendsten Applaus des Abends sicherte sich Marc Löffler mit seinem rasant und versiert gespielten Tenorsaxofon-Solo „Yakety Sax“, das nach einer Zugabe verlangte. Im „Glenn-Miller-Medley“ zeigte die Kapelle ihr swingendes Talent. Vizedirigentin Anja Schuler schwang gekonnt den Taktstock bei der fetzigen Nummer „Jackson-5-Medley“, bei der das Publikum begeistert mitwippte, bevor der Konzertmarsch „His Honor“ einen ehrenvollen Schlusspunkt setzte. Mit langanhaltendem Applaus belohnte das Publikum die erstklassige Leistung der Musiker und entließ die Kapelle nicht ohne die beiden Zugaben „Alte Kameraden Swing“ sowie den bekannten „Radetzky-Marsch“ von der Bühne. „Es war ein tolles Konzert“, resümierten viele Besucher am Ende des Abends.