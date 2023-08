Das Werner-Gerber-Sportzentrum in Blumberg erfährt mit dem Bau des neuen Kunstrasenplatzes eine Aufwertung und ist durch die neue Anlage auf einen zeitgemäßen Standard gehoben worden. Die Sportler dürfen sich nun erneut freuen. Nach der Freigabe im Mai findet am Sonntag, 6. August, unter der Federführung der Stadt Blumberg die offizielle Einweihung inklusive eines Rahmenprogramms statt.

Ab 10 Uhr soll viel Abwechslung geboten werden und der Sport soll im Mittelpunkt stehen. Mit einem Weißwurstfrühstück geht es ungezwungen zu. Um 11 Uhr wird Bürgermeister Markus Keller das Vorzeigeprojekt offiziell in Betrieb nehmen und den Ball freigeben. Das begleitende Architektenbüro Wolfram Böhler aus Konstanz will mit weiteren Details über die Anlage informieren.

Besonders die Jugend und der Schulsport sind von den neuen Möglichkeiten große Profiteure. Für Markus Keller ist der Kunstrasen eine Begegnungsstätte für alle. Die Jugendabteilung des TuS Blumberg wird den Festakt ab 10.30 Uhr mitbegleiten. Mit einem Spielepacours aus Fußballstationen können Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Torwandschießen, Dribbeln und auch Zielschießen sind einige der Herausforderungen. Jugendleiter Markus Reifenstahl sieht seine Abteilung mit den Möglichkeiten des Kunstrasens wesentlich gestärkt. Auf Grund des nicht kritisch betrachteten Hartplatzes sind in den vergangenen Jahren Jugendliche zu anderen Vereinen abgewandert. Der aktuell immense Zulauf auf über 160 Jugendliche in den vergangenen Wochen zeige, wie wichtig der neue Kunstrasen besonders für die Nachwuchsarbeit ist.

Um 13.15 Uhr stellt sich die neu gegründeten Damenmannschaft des TuS Blumberg vor. Sie tritt, sechs Wochen nach Trainingsaufnahme, gegen den SV Gündelwangen an. Auch für diese positive Entwicklung sei der neue Kunstrasenplatz entscheidend gewesen. Mit bereits mehr als 20 Mädchen und Frauen ist das Interesse förmlich explodiert.

Um 15.15 Uhr treten die Aktiven des TuS Blumberg im Lokalderby gegen die höherklassige SG Riedöschingen/Hondingen an. Als aktuelle Nummer eins im Blumberger Fußball ist der Bezirksliga-Vertreter SG RieHo, so die Abkürzung, ein Prüfstein. Mit ihrem neuen Trainer Carmine Italiano überzeugte die im Kollektiv starke SG-Truppe zuletzt in der Testphase mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Tannheim. Als Tabellensiebter der Bezirksliga feierte die SG Riedöschingen/Hondingen in der vergangenen Saison den größten sportlichen Erfolg in der bisherigen Vereinsgeschichte. Die TuS-Schützlinge von Trainer Frank Berrer wollen sich in diesem Spiel gut verkaufen. Zuletzt präsentierten sie sich in der Vorbereitung mit einem 5:0-Erfolg gegen den Bodensee-Bezirksliga-Absteiger SG Owingen in guter Form.

Mit Schulturnieren oder einer Großveranstaltung des serbischen Kulturvereins Blumberg sowie dem Jugendspieltag des TuS Blumberg oder Jugendtraining von Ortsteilmannschaften bestand der neue Kunstrasen seine Feuertaufe bereits. Nach dem Spatenstich Ende Juli 2022 gingen die Arbeiten immer zügig voran, und auch die angepassten, finanziellen Vorgaben konnten eingehalten werden. Der Gesamtkomplex mit der großzügigen Außenanlage erntet von allen Seiten viel Lob. Mit dem Korkgranulat wurde eine umweltfreundliche und effiziente Entscheidung getroffen. Klare Strukturen und ein weiträumiges Außengrün sind weitere Pluspunkte. Vor allem die Atmosphäre mit der unmittelbaren Nähe zu den Spielern lässt eine für Zuschauer besondere Stimmung aufkommen und erinnert an alte Zeiten.