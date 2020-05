von Christiana Steger

Georg Forstner und seine Ehefrau Gerda, geborene Heuberger, sind seit sechzig Jahren ein Ehepaar und feiern am heutigen Samstag ihre Diamantene Hochzeit. In Adlhausen in Niederbayern kam Georg Forstner 1936 zur Welt, nach dem Schulabschluss absolvierte er in Langweid in der Oberpfalz eine Lehre als Friseur. Nach den Gesellenjahren erwarb er in Langweid den Meistertitel. Seine Frau, die 1938 in Schopfheim zur Welt kam, erlernte im Wiesental ebenfalls das Friseurhandwerk, dort lernten sich die beiden auch kennen.

Am 16. Mai 1960 wurden sie in Schopfheim getraut und richteten sich in Blumberg ihren Hausstand ein. In der Tevesstraße übernahm Georg Forstner das Friseurgeschäft Seifert und bediente zusammen mit seiner Frau jahrelang seine Blumberger Kundschaft. Zudem lernten viele junge Menschen bei ihm das Friseurhandwerk, denn er war Ausbildungsmeister. So war das Leben der Eheleute von gemeinsamer Arbeit geprägt, mit all den zusätzlichen Aufgaben, die eine Selbständigkeit mit sich bringt. So schauen sie nun auf ein Leben voller Arbeit zurück, denn die drei Kinder der Familie und der Haushalt mussten zudem versorgt werden.

Eiserner Meisterbrief für 65 Jahre Meistertitel

„Das haben wir gemeinsam prima geschafft und hatten auch immer wieder Hilfe von der Verwandtschaft,“ sind sich Georg und Gerda Forstner einig. Die beiden Söhne traten in die väterlichen Fußstapfen und wurden ebenfalls Friseurmeister. So wurde das elterliche Geschäft übernommen und noch einige Jahre weiter geführt.

Georg Forstner wurde unlängst mit dem Eisernen Meisterbrief für 65 Jahre Meistertitel ausgezeichnet, eine Ehrung, die recht selten ist. Mit Reisen und Wandern genossen sie den Ruhestand, bis sich gesundheitliche Einschränkungen einstellten. Jetzt lebt das Ehepaar in einer betreuten Seniorenwohngruppe der AWO. Im engsten Familienkreis wird das seltene Ehejubiläum gefeiert, und mit den Kindern werden sieben Enkel und zwei Urenkel gratulieren.