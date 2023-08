Die gesamte Region kann sich wieder auf einen top besetzten internationalen Eichberg-Cup 2023 für U-15-Fußballmannschaften freuen. Der Förderverein Kickers Schwarz-Gelb, der Jugendabteilungen des SV Fützen sowie des VfL Riedböhringen bieten bei dem Nachwuchsturnier am 9. und 10. Dezember dieses Jahres in der Eichbergsporthalle ein erlesenes Teilnehmerfeld, allein mit fünf Vertretern aus der ersten Bundesliga, an.

Nach Anfrage beim Gründer und Vorsitzenden des SG-Vereins, Jochen Jakob, der die Veranstaltung dank großen persönlichen Einsatzes vor 12 Jahren ins Leben rief, stehen die 15 Teilnehmer bereits fest, wobei lediglich hinter der TSG 1899 Hoffenheim noch ein Fragezeichen steht. Heute kann der Ideengeber auf ein breit aufgestelltes Organisationsteam bauen, in dem die Aufgaben klar verteilt sind.

Als echte Leuchtturmveranstaltung machte sich das hochklassige Turnier bundesweit einen Namen und gehört zu den bestbesetzten Cups der U-15-Jahrgänge. Mit dem SC Freiburg, dem VfB Stuttgart, dem FC Augsburg, der RB Leipzig sowie Bayer Leverkusen werden fünf Vertreter aus der ersten Bundesliga ihre Visitenkarte abgeben. Aus der zweiten Liga sind der Karlsruher SC sowie der überraschende Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern am Ball. Mit der Talentschmiede von RB Salzburg vertritt einer der interessantesten Vereine aus Europa die österreichischen Farben. Mit dem Regionalliga-Vertreter SG Sonnenhof Großasbach stellt sich ein schillernder Verein aus Württemberg vor. Als Stammgast wird der Nachwuchs des FC 08 Villingen als regionales Aushängeschild mitspielen. Aus dem Nachbarland Schweiz laufen mit dem FC St. Gallen, dem FC Aarau, den Grasshoppers Zürich, dem FC Winterthur sowie dem Partnerverein FC Schaffhausen gleich fünf Spitzenmannschaften auf.

Schon viele Profis von morgen jagten in der Blumberger Halle bei diesem attraktiven Turnier das runde Leder. Als echtes Sprungbrett werden in den U-15-Jahrgängen die ersten Weichen für eine spätere Profi-Laufbahn gestellt. Vor allem der SC Freiburg ist hier das beste Beispiel. Schon einige Spieler, die sich in der Eichbergsporthalle vorstellten, stehen heute im Kader der Trainerlegende Christian Streich. Auch Teams aus der Türkei oder England waren bei dieser Veranstaltung schon zu Gast. Für die internationale Besetzung setzt heute der SG Förderverein um den Vorsitzenden Jochen Jakob gezielt auf Mannschaften aus der Schweiz.

„Es wird für uns immer schwieriger, für die vielen Jungkicker der weit angereisten Mannschaften eine Unterkunft zu stellen“, beschreibt Jochen Jakob nur eine der zahlreichen Herausforderungen für das anerkannte Fußball-Ereignis. Mit seinem Angebot an echtem Spitzenfußball nimmt der Förderverein Kickers Schwarz-Gelb Riedböhringen/Fützen ein überregionales Alleinstellungsmerkmal ein. Dank einer tollen Atmosphäre auf der stets ausverkauften Tribüne sowie des absoluten Spitzenfußballs erfährt das Turnier immer ein große Echo.

Für den Gründer und Ideengeber Jochen Jakob wird es als Vereinschef des SG Fördervereins sein letztes Turnier sein. Nach über einem Jahrzehnt aufwendiger Organisationsarbeiten sieht er die hochkarätige Veranstaltung bei dem bewährten Führungsteam in den besten Händen. Er wird seinen Vorsitz bei den nächsten Wahlen auf eigenen Wunsch abgeben. „Ich mache mir um die weitere Entwicklung des Eichberg-Cups keine Sorgen. Unser hoch motiviertes Vereinsteam wird eine Fortsetzung in bewährter Manier garantieren“, ist er sich sicher.