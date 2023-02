Blumberg vor 3 Stunden

Eher Vogelscheuche statt ehrwürdiger Narr: Hansi Herrmann wird vom Pfetzergericht verurteilt

So ergeht es einem Ex-Blumberger, der sich zur Fasnet bei einem Freund in Blumberg einquartiert. Das Strafmaß ist hoch, ein Teil davon wird n flüssiger Form in Bräunlinger ausgelöst.