Helmut Pietsch hatte 1954 den ersten Mittelschulzweig in Blumberg geleitet, zunächst als Schulversuch, ab dem 20. Dezember 1957 dann mit offizieller Anerkennung. Am 11. Dezember 1967 wurde der 1923 in Oppenau geborene Pädagoge zum Schulleiter der eigenständigen Realschule Blumberg ernannt. Die Schulform erhielt einen immer stärkeren Zulauf, sodass die Stadt Blumberg einen eigenen Schulbau errichten ließ, der 1968 bezogen wurde.

Helmut Pietsch war bis zu seiner Pensionierung 1987 zusammen mit seinem Kollegium die prägende Kraft im Aufbau der Blumberger Realschule und deren Ruf als ausgezeichnete Schule und Grundlage für höhere Bildungsabschlüsse, zumal Blumberg aufgrund mangelnder Schülerzahlen nicht in den Genuss eines Gymnasiums kam.

Neben seiner Tätigkeit als Rektor leitete Helmut Pietsch von 1975 bis 1991 die Außenstelle Blumberg der Volkshochschule. Seine Nachfolgerin wurde mit Maria Gradinger die Ehefrau seines Nachfolgers im Rektorenamt, Rainer Gradinger.