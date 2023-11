Mit einer ganzen Reihe von Programmpunkten feiert die Eggäsli-Zunft Fützen schon seit der Fasnacht ihr 50-jähriges Vereinsbestehen. Abgerundet wird das Festjahr am Samstag, 11. November, mit einer Jubiläumsparty in der Fützener Buchberghalle.

Der Verein wurde 1973 gegründet und die Figur des Eggäsli entstand. An dieser Fastnacht trat der Elferrat, welchen es bereits vor 1973 gab und der als Ursprung des heutigen Fützener Narrenvereins gilt, erstmals mit drei Hästrägern auf. Unter den Masken befanden sich damals Christa Gut, Gertrud Korhummel und Klara Schmid. Die Fützener wurden von umliegenden Orten oftmals als „Eggäsli“ bezeichnet. Dieses Wort kommt aus dem Schweizerdeutschen und bedeutet Eidechse. Diese ist in den Farben Rot und Grün nur am nahen Randen zuhause. Aus diesem Grund wurde das Eggäsli zur Figur des neuen Narrenvereins.

Wilfried Gleichauf, damaliger Narrenvater, veranlasste den ersten Entwurf der Eggäsli-Figur durch den Fützener Professor Albert Faller. Schnell wurden die ersten Masken aus Ton und schließlich aus Polyester angefertigt. Als Schnittmuster für das damalige Häs diente ein Schnittbogen von Lurchi, dem Symbol der Schuhmarke Salamander. Dieses Häs war aus schwarzem Stoff mit roten, gelben oder grünen Streifen. Die Farbe Gelb geht auf den Salamander zurück.

Seit 1974 gibt es einen Narrenbrunnen mit eingeschnitzten Fastnachtsmasken. Nach wie vor werden hier neue Mitglieder der Zunft aufgenommen. 1993 wurde das Vereinsheim eingeweiht, welches sich die Eggäsli-Zunft mit den Landfrauen teilt. 25 Jahre nach Gründung entschloss sich die Zunft, ein neues Häs zu gestalten. Das neue Fleckle-Häs, welches von Ursula und Manfred Arlt, Veronika Gleichauf, Jutta Huber, Gertrud Korhummel, Angelika Meister, Stefan Meister, Klara Schmid und Georg Wilhelm entworfen wurde, stieß auf große Begeisterung. Dann galt es, in einem Jahr über 30 Eggäsli-Häser in Handarbeit herzustellen, sodass sich die ganze Zunft im Jahr 2000 im neuen Häs präsentieren konnte. Für das heutige Häs eines erwachsenen Eggäsli werden 6000 Filzfleckle benötigt.

„Wir haben wir uns viele Punkte überlegt, um das Jubiläumsjahr gebührend zu feiern“, berichtet Narrenvater Stefan Schmid. Bereits an Fastnacht in diesem Jahr stand alles im Zeichen des runden Geburtstags. „Doch nach der Fastnacht hat das Jubiläum erst richtig begonnen“, so Timo Meister, Schriftführer der Eggäsli-Zunft. Denn schon im März gab es eine Rocknacht in der Buchberghalle. Zu Pfingsten initiierte der Verein ein Pfingstfest. Hier entstand rund um das renovierte Vereinsheim eine Partymeile.

„Nun freuen wir uns auf den krönenden Abschluss am 11.11.“, so Schmid. Geplant ist eine große Eggäsli-Jubiläumsparty am kommenden Samstag, 11. November. Ab 20.11 Uhr geht es bei freiem Eintritt in der Fützener Buchberghalle los. Für gute Musik und mächtig Stimmung werden die Geissenguggis aus Weizen sowie DJ „Base T“ sorgen. Neben Barbetrieb wird es offenes Bier geben. Auch für ein begleitendes Programm durch den Eggäsli-Brauchtumstanz und Männertanz ist gesorgt.