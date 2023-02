Die Ärzteversorgung im ländlichen Raum ist eine Thema, das an vielen Stellen für Kopfzerbrechen sorgt. Geben Ärzte ihre Praxis dort auf, sind die Schwierigkeiten, entsprechende Nachfolger zu finden, enorm.

Das führte in Donaueschingen etwa zu der Situation, dass Arzt Clemens Willmann seine Praxis verschenken wollte. Das sorgte für ein großes mediales Echo rund um die Praxis mit einer 3000 Namen zählenden Patientenkartei.

Mangel droht

In Blumberg drohte sich ein Mangel bei der Ärzteversorgung anzubahnen. Sieben aktive Hausärzte versorgten die Stadt – bis eine Praxis vorzeitig ihre Pforten schloss und eine andere durch eine Vertretung weitergeführt werden musste.

Hinzu kommen die Aussichten in der nahen Zukunft. In drei Praxen haben die Ärzte bereits das durchschnittliche Rentenalter erreicht. Sie sind weiter für ihre Patienten da, allerdings stellt sich die Frage, wie lange das noch der Fall sein wird.

Eine Lösung in Sicht

Die Situation hat für viele Gespräche in der Stadt gesorgt. Im Gemeinderat wurde diskutiert, im Rathaus – und auch viele der Ärzte machten sich Gedanken, wie das System in Zukunft aufrecht erhalten werden kann. Und eine Lösung ist in Sicht.

Die wird so aussehen, dass sich vieles hinsichtlich der Versorgung in der Praxisgemeinschaft Scherzinger-Humbach konzentrieren wird. Dort wird man erweitern – und weitere Ärzte an Bord holen. So soll dort zukünftig der Kardiologe Dirk Hildebrandt unterstützen.

Das sagt die Vereinigung „Größere Praxiseinheiten sind unbedingt erforderlich, um die Versorgung künftig aufrechtzuerhalten“, erklärt Kai Sonntag, Leiter Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Man habe eine gravierende Strukturveränderung in der Versorgung, die sich vor allem darin zeige, dass ein Großteil des medizinisches Nachwuchses heute in einem Angestelltenverhältnis tätig sein möchte und Teilzeit stark zunehme. „Dafür bedarf es aber größerer Praxen, da ein solches Tätigkeitsmodell sonst nicht abbildbar ist. Oder, um es anders auszudrücken: Ein wesentlicher Teil unseres Problems in der hausärztlichen Versorgung liegt in der Struktur der Praxen begründet“, so Sonntag weiter. „Die Ärzte, die heute ins System kommen, wollen in der Tendenz angestellt sein.“ Wenn sie aber selbständig tätig seien, dann nicht als Einzelkämpfer, sondern eher in einer Gemeinschaftspraxis. „Da wir bei den Hausärzten aber vornehmlich noch Einzelpraxen haben, tun sich die Praxisinhaber schwer, einen Nachfolger zu finden.“

Kai Sonntag, Leiter Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. | Bild: Kassenärztliche Vereinigung

Zudem wird Jörg Kurtz als angestellter Arzt dort tätig werden, was auch weiter die Versorgung seiner Patienten sichert: „Die geplante Fusion beider Praxen soll den Gedanken der medizinisch hochwertigen und fürsorglichen, wie auch persönlichen Patientenbetreuung beider Praxen fortführen“, sagt Kurz. Das in einer erweiterten Form. „Nur so kann das zu erwartende Vakuum an medizinischer Betreuung für Blumberg abgefangen werden.“

„Die Zukunft der hausärztlichen Versorgung bereit überall große Sorge. Wir sind in dieser Sache letztes Jahr in Dialog getreten“, sagt Bürgermeister Markus Keller. Auf dem Papier der Kassenärztlichen Vereinigung sei die Versorgung hervorragend: „Uns ist aber klar, dass sich die Frage des Ruhestandes stellt.“

Segen für die Stadt

Die Entwicklung im Ärztehaus sei ein Segen für die Stadt, so Keller weiter. Im Gemeinderat habe man nun beschlossen, in dem Gebäude Grunderwerb zu tätigen und einige Räume zu erwerben: „Es ist sicher kein Fehler, die weitere Entwicklung mit in der Hand zu haben, damit das nicht an Spekulanten geht“, sagt Keller.

Dass bereits eine Praxis geschlossen hat, das sorgt für Verunsicherung bei den Patienten. Wozu kein Grund bestehe. „Zum jetzigen Zeitpunkt soll die Aufnahme von Neupatienten die Ausnahme sein soll, etwa für Patienten ohne Hausarzt“, erklärt Adalbert Scherzinger von der gleichnamigen Praxis. „Auf jeden Fall sollen die Fremdpatienten ihren bisherigen Hausärzten die Treue halten, es besteht kein Grund zur Torschlusspanik“, erklärt er weiter.

Das Team der neuen Gemeinschaftspraxis gemeinsam mit Bürgermeister Markus Keller. Die hausärztliche Versorgung soll so weiter gewährleistet werden können. | Bild: Simon, Guy

Der neue Mann in der Praxis heißt Dirk Hildebrandt. Er sei durch gemeinsame Patienten auf die Praxis aufmerksam geworden. „Bereits bei der Annahme der Telefonate hat mir imponiert, dass man hier sehr freundlich und kompetent behandelt wird, sei es als Patient oder als Kollege“, so Hildebrandt.

So habe er den Entschluss gefasst, vom Schwarzwald-Baar-Klinikum, wo er derzeit als Herzkatheterspezialist arbeitet, in die Praxis nach Blumberg zu wechseln. Von Scherzinger „und seinen Mitarbeitern kann ich sicher noch einiges auf dem Gebiet der Allgemeinmedizin lernen, wobei ich durchaus auf eine breite internistische Ausbildung zurückgreifen kann“, sagt Hildebrandt.

Weitere Ärzte bereit

Gleichzeitig wolle er versuchen, das Spektrum durch seine kardiologische Erfahrung zu erweitern und den guten Kontakt zu seinen Klinikkollegen auch aus anderen Disziplinen zu pflegen „und unseren Patienten zugute kommen zu lassen.“ Auch Martin Humbach wir die Praxis weiter nach Kräften unterstützen. „Da ändert sich nichts“, sagt er. Für die Praxis stehen laut Scherzinger zwei weitere Kolleginnen in den Startlöchern.

„Die Versorgung ist ein Problem und wir wollen nicht abwarten, bis es unlösbar geworden ist“, sagt Scherzinger. Die Praxen müssen jetzt zusammenwachsen und werden wie bisher weiterarbeiten.

Der Arzt betont allerdings, dass kein Grund bestehe, strategisch zu denken, „um besser jetzt zu wechseln. Die Leute sollen bei ihren Hausärzten bleiben, solange es geht.“

Man könne sicherstellen, dass jeder versorgt werde, ergänzt Humbach: „Die hausärztliche Versorgung ist wieder sicher. Eine Perspektive ist da.“

„Die Einzelpraxis ist tot“

Und wie bewerten die Ärzte das System mit den Einzelpraxen in der Zukunft? „Die Einzelpraxis ist tot“, sagt Adalbert Scherzinger. Die Struktur mit der Bürokratie sorge dafür, dass sie in kleineren Gemeinden sicher langfristig aussterben. „Das Thema Work-Life-Balance spielt heute eine wesentlich größere Rolle. Anders will heute niemand mehr arbeiten“, erklärt Martin Humbach.

Geht jetzt ein Arzt in den Ruhestand, dann rechne die Kassenärztliche Vereinigung mit drei neuen Ärzten, um das auffangen zu können.