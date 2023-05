Mit einem zweitägigen Dorffest über das Pfingstwochenende feierten die Eggäsli-Zunft und der Landfrauenortsverein Fützen gemeinsam. Im Rahmen des 50. Geburtstages der Eggäsli sowie dem 30-jährigen Bestehen des Vereinsheims der Landfrauen schlossen sich die beiden Vereine zu einer Festkooperation zusammen und richteten gemeinsam das erstmals stattfindende Pfingstfest aus.

Rund um das Vereinsheim in der Dorfmitte herrschte an den beiden Tagen ein reger Fest- und Barbetrieb. Das Vereinsheim war in den Wochen zuvor von innen und außen renoviert worden und erstrahlte nun passend zum Jubiläumsfest wieder in neuem Glanz.

Start des gemeinsamen Festes war am vergangenen Samstag ab 18 Uhr. In einer durch Lichterketten gemütlich gemachten Atmosphäre sowie bei schönem Wetter luden ein Bierwagen, eine Schnapsbar sowie ein Weinstand die Gäste zum Verweilen ein.

Bei netten Gesprächen in einem lockeren Ambiente unterhielten sich die zahlreichen Besucher und genossen so einen entschleunigten Feierabend in reger Geselligkeit. Für die Verpflegung sorgten die Helfer hinter der Küchentheke, welche einheimische Bürger und auswärtige Besucher mit Essen und Getränken versorgten. Für die passende Partystimmung sorgte die angrenzende Hagenstallbar, in welcher Jung und Alt gemeinsam bis in die Morgenstunden feierten.

Zum Frühschoppen luden die Eggäsli-Zunft und die Landfrauen die Besucher ab 11 Uhr an das Vereinsheim. Viele Gruppen nutzten das Fest als Anlaufstelle, sodass das Pfingstfest gerne als Wandertreff angenommen wurde. Über die Mittagszeit servierten die austragenden Vereine ein reichhaltiges Mittagessen, während der Musikverein Eintracht Fützen für die musikalische Unterhaltung sorgte.

Für reichlich Abwechslung sorgten die verschiedenen Tanzgruppen, die nachmittags ihre Tanzdarbietungen auf die Bühne brachten. Ein großes Torten- und Kuchenbuffet bot sich den Gästen in der Kaffeestube des Vereinsheims. Auch die kleinsten Gäste kamen mit einem Kinderschminken sowie verschiedenen Kinderspielen wie einem Torwandschießen voll und ganz auf ihre Kosten. Langeweile kam so ganz gewiss nicht auf. Für den Festausklang sorgte abends eine musikalische Unterhaltung.

Das Fest sei von der Bevölkerung gut angenommen worden, zog Timo Meister, Schriftführer der Eggäsli-Zunft, eine positive Bilanz. Ob es eine weitere Auflage im nächsten Jahr geben wird, wurde bislang nicht thematisiert. „Wir wollten mit diesem Pfingstfest die beiden Jubiläen gemeinsam feiern“, meinte Timo Meister abschließend.