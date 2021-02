von Conny Hahn

Dietmar Preißler (80) ist ein wahrer Tausendsassa, der sich in Epfenhofen seit vielen Jahrzehnten kommunalpolitisch wie auch in mehreren Vereinen außerordentlich engagiert hat. Von 1984 bis 2004 war er Ortsvorsteher, von 1981 bis 1994 Gemeinderat in Blumberg und zuvor seit 1965 Gemeinderat in Epfenhofen.

Die Zeit der Eingemeindung hat er aktiv miterlebt und mitgestaltet. „Das Angebot zur Eingemeindung nach Blumberg kam damals gerade recht. Epfenhofen hatte als wesentliche Einnahmequellen den Wald sowie die Wasser- und Stromgebühren. Damit waren kaum größere Investitionen möglich, obwohl kostspielige Vorhaben wie die Erneuerung der Elektrizität, der Ausbau der Kanalisation, die Gemeinschaftsantenne, eine Ortsumgehung oder der Bau eines neuen Sportplatzes anstanden.“

Dietmar Preißler ist ein sportlicher Mensch. Als Gründungsmitglied des Sportvereins Epfenhofen, in dem er viele Jahre in der ersten Mannschaft sowie später bei den Alten Herren kickte, zeitweise als Schiedsrichter tätig war und in der Tischtennisabteilung mitspielte, sowie langjähriges aktives Mitglied der Feuerwehr, hat er sich intensiv ins Dorfleben eingebracht. „Ich bin hier aufgewachsen und finde es sehr schön in Epfenhofen und auf dem Land zu leben. Die Lage bedingt bereits eine gewisse Nähe zu Blumberg. Früher sind wir öfters auch mal hoch gelaufen.“