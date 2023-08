„Der absolute Dauerbrenner in diesen Sommermonaten ist ganz eindeutig das Buch ‚Atlas‘ von Lucinda Riley“, berichtet Evelyn Zach, Leiterin der Stadtbibliothek, in einer Ferien-Zwischenbilanz.

Das Buch, welches nach dem Tod der Autorin von deren Sohn Harry Whittaker fertig geschrieben wurde, bildet den Abschluss der achtteiligen Buchreihe über die sieben Schwestern. In der Reihe gehe es um sieben Schwestern, die allesamt adoptiert wurden, so Evelyn Zach. In den zuvor erschienenen sieben Bänden werde die Geschichte je einer Schwester erzählt. Alle Schwestern wollen dabei stets herausfinden, woher sie kommen, fasst die Bibliothekarin die Buchreihe kurz zusammen.

Buch ist ständig ausgeliehen

Im großen Finale der „Sieben-Schwestern-Reihe“ wird nun die Geschichte von Pa Salt erzählt, der die sieben Mädchen aus verschiedenen Ländern adoptiert hat und ihnen nach seinem Tod Hinweise auf deren Herkunft hinterlässt. „‘Atlas‘ erzählt von einem Leben voller Liebe und Verluste und führt die Sieben-Schwestern-Serie zu einer atemberaubenden Auflösung“, so Evelyn Zach begeistert. Das Buch sei ständig ausgeliehen, obwohl es gleich doppelt in der Bibliothek vorhanden ist.

Alle weiteren derzeit häufig ausgeliehenen Bücher folgten mit klarem Abstand, so die Bibliothekarin. Als die bei den Lesern beliebtestes Genre könnten ganz klar Krimis und Thriller genannt werden, aber auch Bücher in den Sparten Liebe, Frauenschicksale und Familientragödien würden von den Nutzern der Bibliothek gerne ausgeliehen.

„Es gibt viele Buchreihen, die dann auch komplett gelesen werden“, beschreibt Evelyn Zach ein gängiges Muster beim Leseverhalten. Die Leute orientierten sich an der Bestsellerliste. Allerdings sei nicht jeder Bestseller automatisch ein gutes Buch. Die Bestsellerliste sei eine fachliche Kritik, die aber nicht immer ausschlaggebend sei, so Zach, die den Buchmarkt als sehr groß beschreibt: „Dabei ändert sich die Bestsellerliste ständig.“

Das Buch ‚Melody‘ des bekannten Schweizer Autors Martin Suter ist die aktuelle persönliche Leseempfehlung von Evelyn Zach. In dem Buch geht es um einen Mann, der von seiner damaligen Verlobten Melody erzählt, die kurz vor der Hochzeit verschwand. „Das Buch hat mich sehr beeindruckt“, so Evelyn Zach, die in diesem Jahr bereits 46 Bücher gelesen hat. „Ich führe eine eigene App, in der ich meine bereits gelesenen Bücher eintrage“, so die leidenschaftliche Leserin.

Es würden nach wie vor mehr gedruckte Bücher gelesen, aber die digitalen eBooks seien immer mehr im Kommen, beschreibt Zach die Entwicklung der letzten Jahre. Gerade für den Urlaub eigne sich ein eBook gut, wenn man mehrere Bücher mitnehmen möchte, aber Platz sparen will, so die Meinung der Büchereileiterin.

In den ersten drei Ferienwochen habe man gemerkt, dass es ruhiger ist. Vor den Ferien hätten sich viele noch mit Büchern eingedeckt. Jetzt laufe es aber langsam wieder an und man könne grundsätzlich zufrieden sein, so die Bibliothekarin über den Zulauf. Gerade bei den heißen Temperaturen der letzten Tage läsen viele gerne ein Buch, da es für andere Aktivitäten zu warm sei.

Auffallend sei, dass in den Ferien vermehrt Väter und ältere Kinder in die Bücherei kämen, berichtet Evelyn Zach. Durch den neuen Trend #BookTok kämen zudem vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene in die Bücherei. Die auf der sozialen Plattform TikTok von jungen Leuten vorgestellten Bücher werden seit dem letzten Jahr in der Rubrik #BookTok angeboten und würden gerade eine enorme Nachfrage erfahren.

Bei den Medien außerhalb des Buchbestands stünden die Tonie-Figuren weiter an erster Stelle. Von den 90 Hörspielfiguren, die die Stadtbibliothek im Bestand hat, seien derzeit nur etwa 15 hier. Alle anderen seien derzeit ausgeliehen. Auch Spiele für Nintendo-Switch würden sehr gut laufen.

Nach dem Wochenende kämen bis zu 100 Bücher in der Rückgabebox zusammen, freut sich Evelyn Zach über die große Nachfrage an Büchern. Auch die beiden Bücherbäume vor der Bibliothek ebenso wie das neue Bücherregal im Panoramabad würden von Lesern gut angenommen.