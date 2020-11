Die Zahl der durch den Erreger Covid-19 akut infizierten Menschen in Blumberg in Blumberg nimmt in dieser Woche weiter zu und liegt nun wieder bei 30. Waren am Montag 23 Personen betroffen, stieg die Zahl von 26 am Dienstag und 27 am Mittwoch auf 30 am Donnerstag. Mit insgesamt 121 bestätigten Fällen, davon 91 genesen, hat Blumberg damit im Schwarzwald-Baar-Kreis zusammen mit Donaueschingen die zweitmeisten bestätigten Fälle hinter Villingen-Schwenningen mit 572 Fällen.

1386 bestätigte Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis

Am Donnerstag, Stand 8 Uhr, meldete das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis 983 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+ 25 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 1.386 (+ 79 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 37 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 366 Personen (+ 54 Fälle zum Vortag).

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Donnerstag, 5. November, 29 am Coronavirus erkrankte Personen.

Die aktuellen Zahlen:

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet:

• Villingen-Schwenningen: 572 (davon 370 Personen genesen)

• Donaueschingen: 121 (davon 85 Personen genesen)

• Bad Dürrheim: 66 (davon 41 Personen genesen)

• Blumberg: 121 (davon 91 Personen genesen)

• Bräunlingen: 25 (davon 16 Personen genesen)

• Brigachtal: 32 (davon 22 Personen genesen)

• Dauchingen: 18 (davon 10 Personen genesen)

• Furtwangen: 96 (davon 84 Personen genesen)

• Gütenbach: 8 (davon 7 Personen genesen)

• Hüfingen: 47 (davon 44 Personen genesen)

• Königsfeld: 33 (davon 28 Personen genesen)

• Mönchweiler: 13 (davon 4 Personen genesen)

• Niedereschach: 38 (davon 26 Personen genesen)

• Schönwald: 11 (davon 8 Personen genesen)

• Schonach: 17 (davon 15 Personen genesen)

• St. Georgen: 99 (davon 80 Personen genesen)

• Triberg: 37 (davon sind 30 Personen genesen)

• Tuningen: 10 (davon sind 5 Personen genesen)

• Unterkirnach: 8 (davon sind 6 Personen genesen)

• Vöhrenbach: 14 (davon sind 11 Personen genesen)

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721 913 7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de .

Zusätzlich ist eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung geschalten, Telefon: 07721 913 7670. Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de .

Fragen entstehen auch zum Thema „Reiserückkehr“. Hierzu wurde jetzt eine Hotline für Reiserückkehrer unter Telefon: 07721 913 7679 eingerichtet. Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de

Die Hotlines sind erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.