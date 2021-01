Die Corona-Pandemie trifft auch die Volkshochschule Baar mit voller Wucht. Wie, das zeigen allein schon die Schwerpunkte in den Programmheften, die die Entwicklung insgesamt widerspiegeln. Bei der Vorstellung des Heftes für das Frühjahrs- und Sommersemester 2020 ging es vor einem Jahr um den Klimawandel und die Energiewende. Im aktuellen Programmheft für Frühjahr und Sommer heißt das Leitthema „Bleiben Sie gesund“.

Für die Volkshochschule Baar ist das Leitthema zugleich Programm. Gleich nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 begann die VHS unter der Leitung von Jens Awe, Online-Kurse mit einem guten Niveau zu entwickeln und ihr Angebot so zu erweitern. Die Volkshochschule wurde zum Digitallabor. Und die bisherige Resonanz im Städteviereck und in Blumberg zeigen, dass das VHS-Team damit richtig liegt. Wenn auch ältere Menschen sich trauen, an Präventiv- und anderen Kursen online teilzunehmen und man ihnen die Angst davor nimmt, ist dies ein wichtiger Schritt in die Zukunft.

Ein Schritt in die Zukunft

Ein Schritt in eine Zukunft, in der zum Beispiel Kurse mit Präsenz und online zugeschalteten Teilnehmern stattfinden, wenn die Corona-Situation persönliche Treffen wieder zulässt. Die richtigen Räume vorausgesetzt, könnten zum Beispiel gerade auch im Winter Menschen mit einer geringeren Mobilität an Gesundheitskursen der VHS teilnehmen, ohne dass sie etwa von einem Teilort in die Kernstadt oder in einen anderen Stadtteil fahren oder sich fahren lassen müssten. Auch diese Teilnehmer hätten mehr Lebensqualität und mehr Lebensfreude, und durch die dann wegfallenden Autofahrten würde auch noch die Umwelt ein bisschen entlastet. Die Volkshochschule leistet hier bei den älteren Menschen mit Pionierarbeit.