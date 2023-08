In seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien hat der Blumberger Gemeinderat beschlossen, dass sich für die Kommunalwahl 2024 an der Sitzverteilung nichts ändern wird – die unechte Teilortswahl wird beibehalten.

Die Verwaltung wurde allerdings beauftragt, nach der nächsten Kommunalwahl, die am 9. Juni 2024 stattfindet, die Frage, ob die Stadt die unechte Teilortswahl beibehält oder abschafft, erneut aufzugreifen, zu konkretisieren und darüber Ortschafts- und Gemeinderat zu informieren. Die unechte Teilortswahl ist eine Sonderregelung im Kommunalwahlrecht von Baden-Württemberg. Sie soll garantieren, dass alle Teilorte einer Gesamtstadt im Gemeinderat ausreichend repräsentiert sind. Im Rahmen einer Klausurtagung hatten der Gemeinderat sowie einige Vertreter der Stadtteile über die Beibehaltung oder Abschaffung der unechten Teilortswahl beraten. Bürgermeister Markus Keller will die Entscheidung, nach dem bisherigen Modus zu verfahren, mit einem wachen Auge weiter verfolgen. „Aktuell wollen wir nichts ändern und an der bisherigen Sitzverteilung festhalten“, so sein Standpunkt, den der gesamte Gemeinderat mit ihm teilt. Bisher wurde eine Über- oder Unterrepräsentation der Stadtteile bis zu 20 Prozent als vertretbar angesehen. Werden diese über- oder unterschritten, liegt jedoch ein Verstoß gegen die Berücksichtigung des Bevölkerungsanteils vor. Ein Verstoß könnte unter Umständen durch besondere örtliche Verhältnisse, wie sie in Blumberg herrschen, oder sachliche Argumente begründet werden.

Bereits nach der Kommunalwahl im Jahr 2019 wurde in Blumberg über die Abschaffung der unechten Teilortswahl in den Fraktionen beraten. Denn besonders Ortsteile mit geringeren Einwohnerzahlen sind dadurch im Gemeinderat überrepräsentiert: Nordhalden mit 57 Prozent, der Randen mit 71 Prozent sowie Kommingen mit 33 Prozent. Dagegen sind Hondingen mit 33 Prozent sowie Riedböhringen mit 21 Prozent unterrepräsentiert.