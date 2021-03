von Lena-Marie Baschnagel

Die Riedböhringer Stricklieseln haben sich zum Frühlingsbeginn wieder etwas einfallen lassen. Seit vergangenem Freitag sitzt im Riedböhringer Ortsschild ein gestrickter Hase in einer Blumenwiese mit vielen bunten Frühlingsblumen. Die Blumen sind ebenfalls gestrickt. Das letzte Mal waren sie an Fastnacht aktiv und haben einen Fastnachtsbaum geschmückt.

Riedböhringen Die Riedböhringer Stricklieseln verblüffen auch zu Fasnacht Das könnte Sie auch interessieren

Die „Bähringer Stricklieseln“, wie sie sich auf ihrer eigenen Homepage nennen, sind immer wieder in Riedböhringen unterwegs und überraschen mit ihren Kunstwerken. Auch nach fast sieben Jahren sind die Stricklieseln noch immer anonym. Sie werden lediglich an ihrem Label „made by den Stricklieseln“ erkannt.