Die Stadt Blumberg hat den Neujahrsempfang 2021 abgesagt. Bürgermeister Markus Keller traf die Entscheidung, weil er sich bewusst gemacht habe, „dass ein Neujahrsempfang 2021 kein Neujahrsempfang wie sonst werden kann, einfach von der Teilnehmerzahl.“ So seien die letzten Jahre nicht nur geladene Gäste erschienen sondern auch immer mehr andere Bewohner der Eichbergstadt.

„Ich tue mir schwer, einen Neujahrsempfang für 80 oder 100 Gäste auszurichten, wenn sonst das vier oder fünffache kämen“, sagte Keller dem SÜDKURIER. Allein schon die 27 Stadträte mit Partnerinnen und Partnern sowie 54 Ortschaftsräte mit Partnerinnen wären schon weit mehr als hundert Besucher, schilderte Keller. Und da im Oktober normalerweise die „Safe-the-Date“-Karten versandt würden, sprich die Mitteilung des Empfangs samt Datum, teilte Keller nun die Entscheidung mit.

Seines Wissens sei dies die erste Absage eines Neujahrsempfangs 2021 im Schwarzwald-Baar-Kreis, sagte Keller, der auch Mitglied im Kreistag ist. Er habe nicht nur mit den Bürgermeistern der Südbaar sondern auch mit anderen Bürgermeistern gesprochen.

Der Neujahrsempfang der Stadt Blumberg zählte stets zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Eichbergstadt, neben dem Wirtschaftstag und dem Street-Art-Festival. Weit mehr als 400 Besucherinnen und Besucher strömten am ersten oder zweiten Januarsamstag in die Blumberger Stadthalle, in den letzten Jahren ging die Zahl ständig nach oben.

Nach seiner Einschätzung sei nicht zu erwarten, dass sich an den coronabedingten Vorschriften für größere Veranstaltungen zum 1. Januar irgend etwas lockern werde, schilderte der Bürgermeister.

In diesem Zusammenhang appelliert der Bürgermeister an die Einwohner, die Corona-Verordnung ernst zu nehmen und die Hygiene-Vorschriften sowie die Abstandsregeln einzuhalten.

Die Rathäuser mit den städtischen Ämtern haben weiterhin geöffnet, für Besucher gilt die Maskenpflicht ebenso wie für städtische Mitarbeiter bei einem Beratungsgespräch, wo die Abstände nicht eingehalten werden können.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann habe am Dienstag wegen der Zunahme an Corona-Fällen in Baden-Württemberg die Alarmstufe zwei ausgerufen, sprich vor allem die konsequente Kontrolle, ob und dass die Regeln eingehalten werden. Diesen Appell könne er nur unterstreichen, betonte Keller.