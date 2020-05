Wegen der Corona-Krise hat die Stadt Blumberg nun auch das Straßenfest am 12. September abgesagt. Das hätten Bürgermeister Markus Keller und das Organisationskomitee am 7. Mai entschieden, teilt die Stadt am gleichen Tag mit. Das Land Baden-Württemberg hat bisher Großveranstaltungen bis 31. August untersagt.

Die Stadt Blumberg geht schon einen Schritt weiter. Das Straßenfest ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Blumberger Veranstaltungskalenders. Jährlich beteiligen sich etwa 30 Vereine aus Blumberg und den Stadtteilen. Dieses Jahr hätte das fest zum 42. Mal stattgefunden.