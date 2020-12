Im Gemeinderat gab Bürgermeister Markus Keller am Donnerstag einen nichtöffentlich gefassten Beschluss des Gremiums bekannt. Der Gemeinderat habe in einer seiner letzten Sitzungen beschlossen, dass die Stadt das Haus Raff am Marktplatz kauft. Den Kaufvertrag hätten sie am 24. November bei einem Notar abgeschlossen.

Förderung von 60 Prozent

Der Kauf erfolgte im Hinblick auf das Landesanierungsprogramm für den Innenbereich der Blumberger Kernstadt, sagte Keller auf Nachfrage, den Kauf erhalte die Stadt aus dem Landessanierungsprogramm mit 60 Prozent gefördert.

Die Stadt war in dem Gebäude bisher bereits Mieter mit der Kindertagestätte „Stadtzwerge“ im Anbau zur Hauptstraße, wo sich früher eine Schleckerfiliale befand.

Dritter Gebäudekauf in einem Jahr

Das Haus Raff ist nach dem evangelischen Kindergarten mit Gemeindehaus und der früheren Sozialstation bereits das dritte Gebäude in diesem Jahr, das die Stadt Blumberg erwirbt.