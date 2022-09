von Conny Hahn

Seit 45 Jahren schlängelt sich die Sauschwänzlebahn von Blumberg-Zollhaus nach Weizen und zurück. Ein neuer Bildband präsentiert die schönsten Fotoaufnahmen aus diesem Zeitraum. Der Leser wird darin mit auf eine Zeitreise durch fast ein halbes Jahrhundert Geschichte der Sauschwänzlebahn genommen.

Der Bildband enthält zahlreiche Aufnahmen schöner Standorte an der Bahnstrecke von Zollhaus nach Weizen, wie hier etwa auch Epfenhofen. | Bild: Jens Peter Schmidt

Er erhält beim Anschauen aber auch einen Eindruck des nostalgischen Flairs sowie der faszinierenden Ausblicke in die unberührte Natur, die sich auf der knapp 25 Kilometer langen Strecke über vier Brücken und sechs Tunnel ergeben.

Stolz hält Lorena Bausch ihr Werk in den Händen: Die junge Frau aus Riedböhringen arbeitet im Bereich Gästeservice der Sauschwänzlebahn und ist dort neben der Organisation sämtlicher Angebote für Einzelreisende, Kleingruppen sowie Hochzeiten auch für das Marketing der historischen Eisenbahn zuständig. Daher zeichnete sie für die Erstellung des neuen Bildbandes verantwortlich.

Intensive Recherche

Lorena Bausch hat sich dieser Aufgabe angenommen und in zeitintensiver Recherchearbeit aus sämtlichen Aufnahmen von den 1970er-Jahren bis heute die schönsten Bilder unterschiedlicher Fotografen ausgewählt.

Wenn die Tage kürzer werden, können die Fahrgäste sogar den Sonnenuntergang aus dem Zug heraus betrachten. Eine schöne Aufnahme aus dem neuen Band über die Sauschwänzlebahn. | Bild: Oliver Austen

Herausgekommen ist ein ansprechender Bildband mit 173 Seiten, der insgesamt 139 Fotoaufnahmen verschiedener Lokomotiven, Bahnhöfe und Streckenabschnitte beinhaltet.

Die ersten Käufer sind zufrieden

Zudem enthält der Bildband einige Seiten mit technischen Daten sowie einer Beschreibung der Dampf- und Dieselloks. „Die Eisenbahnfans loben das Werk als gelungene Mischung aus schönen Aufnahmen, aber auch technischen Detailinformationen“, resümiert Lorena Bausch zufrieden, nachdem bereits etliche Exemplare einen neuen Besitzer gefunden haben.

Früher hatte der Verein der Interessengemeinschaft Wutachtalbahn (IG WTB e.V.) eine Informationsbroschüre über die Sauschwänzlebahn herausgegeben.

Ebenfalls im Buch: Die Diesellok V36 aus den 1930er-Jahren | Bild: Jens Peter Schmidt

Nachdem diese ausgelaufen war und nicht mehr neu aufgelegt wurde, hatte der Geschäftsführer der Bahnbetriebe, Christian Brinkmann, den Wunsch geäußert, ein Nachfolgewerk zum 45-jährigen Bestehen der Sauschwänzlebahn zu erstellen.

Hier gibt es das Buch Der Bildband mit 173 Seiten, davon 139 Fotoaufnahmen, soll auch über das 45. Jahr der Sauschwänzlebahn hinaus bestehen bleiben. Das Buch ist sowohl während der Zugfahrt mit der Sauschwänzlebahn, im Bahn-Shop am Bahnhof Zollhaus, im Online-Shop unter www.sauschwaenzlebahn.de/shop sowie in sämtlichen Morys Hofbuchhandlungen der Umgebung zum Preis von 14,90 Euro erhältlich.

Mit dem Verlauf der bisherigen Saison sind die Betreiber der Sauschwänzlebahn zufrieden. „Obwohl nun bekannt ist, dass unsere Dampflok nicht mehr von der Hauptuntersuchung im Dampflokwerk in Meiningen zurückkommen wird, zeigen die Gäste Verständnis und erfreuen sich trotzdem am Erlebnis der Bahnfahrt“, so Bausch.

Selbst im Winter schlängelt sich die Bahn über die vier Brücken und durch sechs Tunnel zwischen Zollhaus und Weizen, etwa bei den beliebten Nikolausfahrten. | Bild: Lorena Bausch

In der nächsten Saison solle zumindest einmal monatlich eine Dampflokfahrt als Sonderfahrt angeboten werden, bei der die Güterzuglokomotive 50 2988 des Vereins Dampflokfreunde Schwarzwald-Baar aus Fützen zum Einsatz kommt.

Kombiangebote sind gefragt

Das Busgeschäft laufe nach den von Corona geprägten Jahren wieder besser, so Lorena Bausch. Besonders die Kombinationsangebote der Bahnfahrt in Verbindung mit anderen Erlebnissen, wie etwa einer Schifffahrt in Schaffhausen oder einem Brauereibesuch, seien gefragt. Auch die Eventfahrten, wie die am Samstag, 10. September, geplante Whiskyfahrt erfreuten sich großer Beliebtheit und seien oft schon lang im Voraus komplett ausgebucht.