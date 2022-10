von Simon Bäurer

Die Saison 2022 der Museumsbahn Blumberg endet am 30. Oktober mit ihrer letzten regulären Fahrt. „An diesem sowie am kommenden Wochenende besteht für 2022 ein letztes Mal die Möglichkeit zu einer fahrplanmäßigen Fahrt mit der Sauschwänzlebahn“, berichtet Lorena Bausch von den Bahnbetrieben Blumberg auf Anfrage.

Was im Winter noch geschieht

Doch auch in den Monaten November und Dezember stehen noch zwei große Veranstaltungen an, welche im Rahmen von Sonderfahrten durchgeführt werden. Die beliebten und bereits jetzt schon recht gut gebuchten Nikolausfahrten werden auch in diesem Jahr erneut angeboten.

Auch in diesem Jahr finden die beliebten Nikolausfahrten statt. Am Bahnhof Fützen wartet dann wieder der Nikolaus auf die Fahrgäste. | Bild: Matthias King // sptmbr designagentur

„Die Leute müssen sich beeilen, wenn sie sich noch einen Platz sichern möchten“, sagt Bausch. Mit einer vorweihnachtlichen Stimmung und einer gemütlichen Atmosphäre an den Bahnhöfen in Zollhaus und Fützen gehören die Nikolausfahrten bereits seit einigen Jahren zu den Höhepunkten im Reigen der Sonderfahrten der Sauschwänzlebahn.

Winterfahrten Zu weihnachtlichen Leckereien und einer historischen Zugfahrt durch das winterliche Wutachtal gesellt sich als Überraschungsgast am Bahnhof Fützen der Nikolaus, der für die Kinder eine Überraschung bereithält. Die Fahrten finden am 26. und 27. November sowie am 3., 4., 6., 10. und 11. Dezember statt. Am 3. und 10. Dezember erwartet die Gäste eine geführte Wanderung von Zollhaus über das Wolfental und durch den Randenwald zurück zum Bahnhof Zollhaus mit der Wanderführerin Monika Recktenwald. Zuvor genießen die Gäste eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn.

Für das Jahr 2023 seien die bereits etablierten Sonderfahrten wie die Prosecco-Fahrt, die Whisky-Fahrt oder die Rothaus-Vesper-Fahrt geplant, berichtet Lorena Bausch. „Der neue Fahrplan wird im November erscheinen“, sagt sie.

Die aufgrund zu hoch anfallender Kosten nicht mehr eingesetzte Dampflok wurde bereits in dieser Saison durch die eigene Diesellokomotive V36 ersetzt. ‚Wir brauchen uns nichts vormachen, Dampf wird weiterhin gefragt sein‘, erklärt Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, an der Hauptversammlung der Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Wutachtalbahn.

Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg. | Bild: Simon Bäurer

Allerdings wurde auch klar entschieden, dass es eine eigene Dampflok nicht mehr geben wird, so Brinkmann weiter. Um dennoch auch in Zukunft Dampf an den Bahnhöfen bieten zu können, solle an einzelnen Wochenenden Dampf-Tage stattfinden, an welchen eine gemietete Dampflokomotive zum Einsatz komme. In welcher Form und zu welchen Konditionen dies möglich sei, stehe derzeit noch in der Planung.