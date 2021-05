von Lena-Marie Baschnagel

Die geheimnisvollen Stricklieseln haben in Riedböhringen wieder zugeschlagen und sorgten diese Woche wieder für eine Überraschung zur Freude der Riedböhringer Bevölkerung.

Am Brunnen vor dem Gasthaus zur Sonne sitzt der Froschkönig. | Bild: Lena-Marie Baschnagel

Immer wieder präsentieren die unbekannten „Bähringer Stricklieseln“, wie sie sich selbst nennen, ihre Kunstwerke an verschiedenen Stellen im Ort. Scheinbar nachts stellen sie ihre Kunstwerke unbemerkt auf und keiner außer ihnen weiß, um wen es sich handelt. So war es auch dieses Mal wieder.

Aktuell findet man gleich an verschiedenen Plätzen Neues von den Stricklieseln. Insgesamt stellten sie drei verschiedene Märchen dar. Am Brunnen vor dem Gasthof zur Sonne kann man die Figur des Froschkönigs sehen, der die goldene Kugel in der Hand hält. Daneben lässt sich auch ein Aufsteller mit dem entsprechenden Märchen dazu finden. Des Weiteren steht auf der zur Alemannenstraße liegenden Seite des Gasthofes ein gestrickter Topf, aus dem Brei heraustritt. Denn hier wird das Märchen vom Süßen Brei dargestellt.

Vor Max Kreuters Schokoladen-Manufaktur Chocolate Dreams sind sieben gestrickte Zwerge zu sehen, die in ihren Bettchen liegen, und Schneewittchen bestaunen. Auch hier kann man das dazugehörige Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ lesen.

Eigenes Label

Gekennzeichnet sind alle Kreaturen mit dem eigenen Label der Stricklieseln „made by den Stricklieseln“, das zu erkennen gibt, dass die Stricklieseln aktiv waren.

Sie haben viele Ideen. Immer wieder sorgen sie mit ihrer handwerklichen Kunst humorvoll für einen neuen Hingucker im Ort. Und manch einen Zeitgenossen haben sie auch schon gefoppt, etwa mit der Radarsäule am Ortsausgang Richtung Blumberg. Zuletzt waren die Stricklieseln im April aktiv, als sie am Ortseingang im Ortsschild das Frühlingserwachen darstellten.